Le Club des visionnaires s’engage pour des habitudes de vie saine - Rémi Tremblay : Actualités Santé

Les membres du comité organisateur du Défi-Drolet, dans l’ordre habituel: Simon Couët, Madame X, Martin Tardif (Bestar), Sébastien Jacques (Attraction), Camille Lirette (Tafisa), Marie-Josée Bolduc (Desjardins), Mario Morin (Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine), Bernard Gélinas et Nancy Bélanger (Acier Fastech). (BV) Au volet Défi scolaire : Nicolas Charrier, Diane Théberge, Christian Poulin, Anny Hamel, Geneviève Foley, directrice de l’école des Monts & Lacs, Bernard Gélinas et Simon Couët. Devant: Éloi Fillion, Jeanne Couët et Océane Théberge.

Pour sa 12e édition, le 10 septembre prochain, le Défi Drolet s’annonce à la fois techno et précurseur d’un changement dans les habitudes de vie des gens de la région. Le Club des visionnaires, mis sur pied cette année par le comité organisateur, adhère à la mission de l’événement de faire bouger les choses, à l’école comme au travail, pour entraîner la population locale et régionale vers un mode de vie plus actif.

Le docteur Bernard Gélinas y tient mordicus : «On veut que le Défi-Drolet devienne un happening de la santé, qu’il se développe une nouvelle relation, pas seulement entre les enfants et l’école, mais aussi entre les employeurs et les employés», lançait-il, le 29 mai, en conférence de presse chez Mont-Gym, à Lac-Drolet. Son ambition personnelle: dépasser le cap des 500 participants.





Le comité organisateur a confié le contrat du chronométrage à la firme MS1, première compagnie à utiliser le transpondeur de TAG Heuer en Amérique du Nord, utilisant la technologie chronotrack celle-là même qui marque les temps au Marathon de Boston. Et des chandails en polyester aux participants, qui seront fabriqués chez Attraction. Une commande unique puisque ce genre de produits n’est pas offert dans le catalogue des produits promotionnels de l’entreprise drolettoise. En rouge vif, s’il-vous-plait!





Ils sont sept grands employeurs et une fondation à avoir adhéré au Club des visionnaires: Desjardins, Jean Coutu, Tafisa, Bestar, Attraction, Acier Fastech, Canadian Tire et la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine. En plus de fournir une importante commandite, leurs dirigeants ont souscrit à la volonté des organisateurs de changer les choses.





Pour Martin Tardif, vice-président exécutif chez Bestar, cette profession de foi tombe bien: «Nous fêtons cette année notre 75e anniversaire. Et avec la nouvelle réalité du télétravail, on en a pour les cinq prochaines années à définir comment on va faire pour s’adapter à un environnement hybride. Alors, autant le faire en santé. Je ne sais pas si on va être 50 ou 12 (au Défi-Drolet) mais on va faire de quoi, c’est sûr!» Bestar est associé à la marche du 10 km et Canadian Tire à celle sur 5 km.





Attraction Inc. a toujours suivi l’évolution du Défi-Drolet. La formule des visionnaires plaît au vice-président, Sébastien Jacques: «Nous voulons supporter les valeurs de l’organisation et embarquer dans les saines habitudes de vie, d’autant plus que presque 50% de nos travailleurs sont issus de l’immigration.» Pas de meilleure façon de les intégrer à leur communauté qu’en marchant ou en courant en foule dans les rues du village qui leur sont devenues familières. Attraction est associée à la course sur 5 km.





Chez Tafisa, «tel le général au-devant de ses troupes», lance Camille Lirette, conseillère en ressources humaines, le président-directeur général Louis Brassard courra le 21 km, l’épreuve suprême du Défi-Drolet. L’entreprise du parc industriel a déjà envoyé un mémo à ses 350 travailleurs. «Tafisa va débourser la moitié du coût de l’inscription de ses employés.» En à peine quelques jours, Camille avait déjà une quinzaine de réponses positives sur sa liste. La vice-présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit, Marie-Josée Bolduc, tenait à être présente à la rencontre pour confirmer l’adhésion de Desjardins à la promotion des saines habitudes de vie. Desjardins est associée au 1 km pour les enfants de 2 à 7 ans.





Le président de la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, Mario Morin, a profité de la rencontre pour annoncer que la Fondation va «médailler les jeunes (du Défi scolaire), les voyager et les nourrir». «La persévérance scolaire et la santé font partie de nos valeurs. Ainsi que de donner au suivant, quand on a la santé!» Jean Coutu de Lac-Mégantic accorde encore une fois son appui au Défi scolaire.





Pour Acier Fastech de Lac-Drolet, le contrôleur aux finances Nancy Bélanger a souligné le dynamisme et tout le cœur que les organisateurs mettent à planifier l’événement auquel la direction de l’entreprise a participé en 2021. «Maintenant, nous y serons avec nos employés», s’est-elle engagée. Acier Fastech est associé aux 10 Km.