En mots dits - : Culture Théâtre

(CC)- Des écrits d’hier à aujourd’hui ont été déclamés, chantés et théâtralisés le soir du 24 septembre, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Les comédiennes Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps ont partagé leurs coups de cœur d’auteurs, revisitant les mots de créateurs d’ici, par une prestation pleine de vie et de poésie. À leurs côtés, le musicien, compositeur et chanteur Jean-Jacques Bourdeau, ajoutait une troisième dimension au duo. Offerte gratuitement dans le cadre des Journées de la culture via une collaboration entre le Comité culturel et la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville, ce spectacle a sans contredit ravi le public présent.