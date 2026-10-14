L’IA au service du transport du bois - Denis Lord : Entreprise Innovation

Actualités
Billet
Clin d'oeil
Culture
Entreprise Innovation
Opinion
Sports
L’IA au service du transport du bois
François Aubé, chercheur scientifique à CanmetÉNERGIE, à Varennes, un centre de recherche de Ressources naturelles Canada, et responsable du projet FOROP-T. (Photo Courtoisie)
Mis au point par des chercheurs de Ressources naturelles Canada (RNCan) et de Polytechnique Montréal, un outil numérique pour diminuer les coûts de transport pourrait faciliter la vie des producteurs forestiers du Granit.
À l’heure où la foresterie est affectée par les tarifs américains et le prix du diesel, ajoute M. Aubé, l’outil que son équipe et lui ont développé, le FOROP-T, peut avoir de grands impacts pour réduire les coûts.
À l’échelle canadienne, selon RNCan, une meilleure planification pourrait économiser jusqu’à 200 millions de litres de diesel et éviter jusqu’à 500 000 tonnes de CO₂ par année
OptimisationSelon Ressources naturelles Canada, grâce à l’optimisation mathématique, le FOROP-T va plus loin que les logiciels commerciaux déjà sur le marché et servant à gérer les stocks, suivre les camions et préparer des horaires. Ceux-ci ne rechercheraient pas toujours la meilleure combinaison de chargements et de livraisons parmi les millions de solutions possibles.
Le chercheur avoue que lui et son équipe se sont inspirés de compagnies comme Intelcom et UPS. « Mais le contexte est très, très différent, dit-il. Ils [les répartiteurs] ont énormément de camions, énormément de commandes, il faut une grosse puissance de calcul. »
Habituellement, les conducteurs de camion transportent une charge de bois vers une usine et reviennent vides à leur point de départ.
« On perd à peu près 50 % d’efficacité, souligne François Aubé. […] Au lieu que les camions fassent des allers-retours, on propose qu’ils fassent des circuits. Lorsqu’ils amènent du bois dans une usine, au retour, ils peuvent prendre l’autre pile de bois et l’amener plus près de leur point de départ dans une autre usine. […] On centralise toutes les informations, on essaie de trouver des circuits et des horaires pour les camionneurs pour qu’il y ait le moins de kilomètres qui soient parcourus pour le même volume de bois transporté. »
Changements en finesseLa principale innovation de l’outil numérique serait de pouvoir s’adapter aux imprévus en changeant minimalement la planification.
« Il y a toujours des choses qui arrivent et le plan ne tient plus, contextualise M. Aubé, il va y avoir une route bloquée, un camion qui reste pris, un camionneur absent. Notre outil prend l’horaire décidé pour la semaine et va faire le minimum de modifications. Si un camion ne peut pas passer par telle route, on peut en utiliser un autre pour le remplacer, et le premier camion va faire une autre tâche. »
Le FOROP-T pourrait aussi s’adapter à des transports mixtes, par exemple de la biomasse et du bois.
Un outil gratuitL’outil de RNCan et du Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions de Polytechnique Montréal a été testé sur le terrain chez des entreprises du Nouveau-Brunswick et du Québec.
« Il est fonctionnel, mais il n’est pas encore sur le marché, précise François Aubé. Nous sommes en train de collaborer avec des compagnies de solutions logicielles en foresterie pour le rendre plus commercial, plus accessible, mieux adapté à l’entrée de données. »
Le FOROP-T sera gratuit et l’équipe de chercheurs offre même du temps pour sa mise en place. Il nécessite cependant un solveur d’optimisation qui coûte annuellement près de 2500 $.
« Nous sommes prêts à collaborer avec les compagnies qui le demandent », assure François Aubé.
À lire aussi
-
Sports
Le Club de golf de Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan
-
Sports
Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture
-
Actualités
Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région
-
Culture
Quand la poésie s’échappe de la page
-
Actualités
Chapelle Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer
0 commentaire
Notice: Trying to get property 'first_name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 285
Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 286
Notice: Trying to get property 'id_subscriber' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 287
- Le Club de golf de Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan
- Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture
- Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région
- Quand la poésie s’échappe de la page
- Chapelle Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer
- Une première édition de la Nuit des sans-abri à Lac-Mégantic
- Le chemin de salut de Maurice Gareau
-
Lettre ouverte : Madame Diab, le sort d’une famille est entre vos mains
26 août 2026
-
Noces-talgie
12 août 2026
-
L’obstétrique au Granit : des promesses ne suffisent plus
24 juin 2026
{text}