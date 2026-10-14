L’IA au service du transport du bois - Denis Lord : Entreprise Innovation

François ­Aubé, chercheur scientifique à ­CanmetÉNERGIE, à ­Varennes, un centre de recherche de ­Ressources naturelles ­Canada, et responsable du projet ­FOROP-T. (Photo Courtoisie)

Mis au point par des chercheurs de ­Ressources naturelles ­Canada (RNCan) et de ­Polytechnique ­Montréal, un outil numérique pour diminuer les coûts de transport pourrait faciliter la vie des producteurs forestiers du ­Granit.

« ­Je suis très fier et très content d’en parler, s’enthousiasme le chercheur ­François ­Aubé. Nous avons fait des tests durant deux ans avec une compagnie forestière ayant une centaine de camions. Avec l’outil numérique, elles ont diminué leur kilométrage de 35 %, sans parler du temps d’attente des camionneurs. »

À l’heure où la foresterie est affectée par les tarifs américains et le prix du diesel, ajoute M. Aubé, l’outil que son équipe et lui ont développé, le ­FOROP-T, peut avoir de grands impacts pour réduire les coûts.

À l’échelle canadienne, selon ­RNCan, une meilleure planification pourrait économiser jusqu’à 200 millions de litres de diesel et éviter jusqu’à 500 000 tonnes de ­CO₂ par année

Optimisation

Selon ­Ressources naturelles ­Canada, grâce à l’optimisation mathématique, le ­FOROP-T va plus loin que les logiciels commerciaux déjà sur le marché et servant à gérer les stocks, suivre les camions et préparer des horaires. ­Ceux-ci ne rechercheraient pas toujours la meilleure combinaison de chargements et de livraisons parmi les millions de solutions possibles.

Le chercheur avoue que lui et son équipe se sont inspirés de compagnies comme ­Intelcom et ­UPS. « ­Mais le contexte est très, très différent, ­dit-il. Ils [les répartiteurs] ont énormément de camions, énormément de commandes, il faut une grosse puissance de calcul. »

Habituellement, les conducteurs de camion transportent une charge de bois vers une usine et reviennent vides à leur point de départ.

« ­On perd à peu près 50 % d’efficacité, souligne ­François ­Aubé. […] ­Au lieu que les camions fassent des ­allers-retours, on propose qu’ils fassent des circuits. Lorsqu’ils amènent du bois dans une usine, au retour, ils peuvent prendre l’autre pile de bois et l’amener plus près de leur point de départ dans une autre usine. […] ­On centralise toutes les informations, on essaie de trouver des circuits et des horaires pour les camionneurs pour qu’il y ait le moins de kilomètres qui soient parcourus pour le même volume de bois transporté. »

Changements en finesse

La principale innovation de l’outil numérique serait de pouvoir s’adapter aux imprévus en changeant minimalement la planification.

« ­Il y a toujours des choses qui arrivent et le plan ne tient plus, contextualise M. Aubé, il va y avoir une route bloquée, un camion qui reste pris, un camionneur absent. Notre outil prend l’horaire décidé pour la semaine et va faire le minimum de modifications. Si un camion ne peut pas passer par telle route, on peut en utiliser un autre pour le remplacer, et le premier camion va faire une autre tâche. »

Le ­FOROP-T pourrait aussi s’adapter à des transports mixtes, par exemple de la biomasse et du bois.

Un outil gratuit

L’outil de ­RNCan et du ­Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions de ­Polytechnique ­Montréal a été testé sur le terrain chez des entreprises du ­Nouveau-Brunswick et du ­Québec.

« ­Il est fonctionnel, mais il n’est pas encore sur le marché, précise ­François ­Aubé. Nous sommes en train de collaborer avec des compagnies de solutions logicielles en foresterie pour le rendre plus commercial, plus accessible, mieux adapté à l’entrée de données. »

Le ­FOROP-T sera gratuit et l’équipe de chercheurs offre même du temps pour sa mise en place. Il nécessite cependant un solveur d’optimisation qui coûte annuellement près de 2500 $.

« ­Nous sommes prêts à collaborer avec les compagnies qui le demandent », assure ­François ­Aubé.