Le Comité culturel Mégantic met fin à sa saison - Claudia Collard : Culture Coronavirus (COVID-19)

Le directeur artistique du Comité culturel Mégantic, Pierre Paquet

D’abord étendue jusqu’au 4 mai, la fermeture des salles de spectacle est prolongée jusqu’à nouvel ordre par les autorités gouvernementales. Une décision qui met fin officiellement à la présente saison du Comité culturel Mégantic. Son directeur artistique Pierre Paquet souhaite une reprise à l’automne, signalant du même coup que les pronostics en ce sens demeurent incertains.



À l’instar des autres diffuseurs du Québec, M. Paquet souhaite connaître le plus rapidement possible la date et les conditions d’accès aux salles de spectacle. «Actuellement, certaines rumeurs évoquent un redémarrage en janvier et même en septembre 2021. De notre côté, si les spectacles peuvent reprendre cet automne, nous sommes prêts.»

Mis à part le spectacle de Shaun Ferguson, initialement prévu le 2 avril, qui est annulé, des dates de report sont à l’agenda pour l’ensemble des spectacles qui n’ont pu être présentés cet hiver. S’il est possible de retourner dans la Salle Montignac à l’automne, la Scène Desjardins accueillera Marie Mai le 19 septembre, Simon Leblanc le 30 septembre, Guy Nantel le 31 octobre, Olivier Martineau le 7 novembre, Roxane Bruneau le 20 novembre, On va tous mourir (Laurent Paquin et Simon Boudreault) le 4 décembre et Cordâme le 9 décembre, à l’église Saint-Hubert-de-Audet. Le spectacle du 40e anniversaire du Comité culturel, devant avoir lieu le 13 juin, sera pour sa part présenté à une date qui reste à déterminer. La pièce Je cherche une maison qui vous ressemble est par ailleurs reportée au 30 mars 2021.

Pierre Paquet communique qu’à ce jour 1981 billets sont en circulation. «Les billets seront honorés lors de la date de report ou remboursés sur demande. Nous pouvons aussi émettre un crédit sous forme de carte-cadeau», informe-t-il, mentionnant que tous les acheteurs de billets seront contactés par le Comité culturel et qu’il est aussi possible de le joindre au 819 237-4154.

En outre, la programmation pour la saison 2020-2021 du Comité culturel Mégantic est en voie d’être finalisée mais, avant d’annoncer quoi que ce soit, les administrateurs attendent l’aval des autorités gouvernementales. D’ici là, M. Paquet demeure optimiste concernant la pérennité de l’offre de spectacles. «À court terme, notre avenir n’est pas en péril.»