Un don Ã  la GuignolÃ©eâ€¦ pour aider toute lâ€™annÃ©e! - Claudia Collard : ActualitÃ©s SociÃ©tÃ©

Vicky Ménard, directrice générale du CAB du Granit, André Lefebvre, bénévole de longue date, et Guylaine Roy, responsable de la Banque alimentaire du Granit.

Les Guignolées porte-à-porte et des médias ayant fait relâche cette année en raison des consignes sanitaires liées à la COVID-19, le Centre d’action bénévole (CAB) du Granit sollicite autrement la générosité de la population pour regarnir les étagères de la banque alimentaire. En plus d’être distribués dans pas moins de 300 paniers de Noël, les dons permettront de subvenir aux besoins durant les 12 mois à venir. Parce que la faim n’a pas de date de péremption.

«Cette année, pas moins de 1300 dépannages alimentaires ont été effectués, permettant d’aider 2200 personnes», informe Vicky Ménard, directrice générale du CAB du Granit, ajoutant que l’organisme dessert une cinquantaine de familles de plus que l’an dernier. Parmi la nouvelle clientèle, celle des étudiants adultes va en augmentant. Une clientèle souvent en situation de monoparentalité, n’ayant ponctuellement pas accès à un revenu suffisant. «Avec la pandémie, l’année 2020 est vécue difficilement pour plusieurs sur le plan financier. Il est d’autant plus important que les gens mangent à leur faim», laisse-t-elle entendre.

La Guignolée de 2019 a permis d’amasser 44 000 kg en denrées non périssables… toutes épuisées depuis. «Tout ce qu’on retrouve dans nos tablettes a été acheté avec les dons en argent que nous avons reçus, qui servent habituellement à l’achat de denrées périssables», communique Guylaine Roy, responsable de la Banque alimentaire du Granit.

Le constat est clair: l’apport de la population est essentiel pour répondre aux besoins de ceux qui ont faim. Bénévole pour la Guignolée depuis les tout débuts, André Lefebvre est bien placé pour constater les réels besoins au sein de la population. «J’ai ça à cœur. Je m’implique parce que si j’étais dans le besoin, j’aimerais bien qu’on m’aide», partage-t-il, ajoutant que les préjugés font en sorte que des gens ont de la difficulté à demander de l’aide même s’ils n’ont plus rien à manger. «Certains ont peur d’être vus lorsqu’ils viennent chercher leur panier», renchérit Guylaine Roy.

Il importe donc de casser cette image de «profiteur du système», l’aide alimentaire distribuée faisant l’objet de critères stricts, de barèmes, afin de déterminer la fréquence des denrées distribuées. À eux seuls, les paniers de Noël font une différence chez 184 enfants en plus de leurs parents.

Où donner

Les dons pour la Guignolée 2020 peuvent être remis directement au CAB du Granit, situé au 4516 rue Laval (G6B 1C5), du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à midi. Il est aussi possible de déposer ses denrées non périssables chez Maxi, Métro, Jean Coutu, Walmart et au magasin Coop de Lac-Drolet. Il est aussi possible de faire un chèque au nom du CAB du Granit ou faire un don en ligne à cabgranit.com ou par interac avec le courriel info@cabgranit.com. Un reçu pour fin d’impôt sera remis pour tout don de 20$ et plus.

André Lefebvre lance aussi un appel aux producteurs de la région. «L’an dernier, un producteur nous a donné deux vaches, ce qui nous a permis de fournir les paniers en viande durant deux mois et demi», fait valoir celui qui exerce son bénévolat pour la Guignolée depuis 16 années.

Entreprises sollicitées

Vicky Ménard invite par ailleurs les entreprises de la région à amasser des denrées auprès des membres du personnel. Pour plus d'informations, on peut la contacter au 819 583-3482, poste 22, ou joindre Guylaine Roy au 819 583-2000.