Ensemble vers la bientraitance - Claudia Collard : Actualités Société

Les membres du comité de bientraitance de la TCPA de la MRC du Granit: Gilles Matte, Lucille Carrier, Lorraine Despatis, Lyne Fréchette, et Marie-Ève Allard. Absente sur la photo: France Brunette.

Ensemble vers la bientraitance. C’est la thématique retenue pour un événement grand public, initié dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Toute la population est invitée à cette activité de sensibilisation, qui se déroulera le lundi 20 juin, de 13h à 15h30, à la Légion canadienne de Lac-Mégantic.

Le comité de bientraitance de la Table de concertation des personnes aînées (TCPA) de la MRC du Granit a concocté une programmation afin de mettre en lumière l’importance d’agir collectivement pour prévenir et contrer la maltraitance chez les aînés.





En plus de ses aspects physique, verbal, psychologique et économique, la maltraitance à l’endroit des personnes aînées se manifeste aussi de manière plus subtile, passant parfois à travers les mailles du filet. Le tutoiement sans consentement au préalable, les commentaires et attitudes infantilisantes, le non-respect du rythme et du désir d’autonomie de la personne ainsi que l’absence de choix pour les repas sont aussi des exemples de maltraitance, partagent les membres du comité de bientraitance du Granit.





Lors de l’événement du 20 juin, l’organisme DIRA (pour dénoncer, informer, référer et accompagner)-Estrie présentera des scénettes qui contribueront à sensibiliser, de façon ludique, à l’endroit de la violence aux aînés.





Et parce qu’on a choisi de mettre l’accent sur la promotion de la bientraitance, un volet reconnaissance figurera au programme du 20 juin, pour les signataires de la Charte de la bientraitance. Ces associations de personnes aînées, organismes communautaires et municipalités de la MRC du Granit se sont engagés à adhérer aux principes édictés par la charte et à mettre un ou plusieurs d’entre eux en action dans leur milieu. Parmi ces principes, on retrouve notamment le respect de la dignité et des besoins ainsi que la favorisation de l’expression des personnes aînées et la transmission d’informations leur permettant de faire des choix libres et éclairés. Un témoignage de bienveillance à l’endroit d’une personne aînée sera aussi présenté par deux jeunes filles de la région.





Tournée fleurie

Le comité de bientraitance de la TCPA du Granit effectuera par ailleurs une «tournée fleurie» au cours du mois de juin. Des milieux de vie d’aînés, répartis sur l’ensemble du territoire granitois, recevront une jardinière de fleurs mauves, référant à la couleur des rubans symbolisant la solidarité et la reconnaissance de la problématique qu’est la maltraitance aux ainés. Ces visites comporteront aussi une courte causerie ou petite activité liée à la bientraitance.





L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le 15 juin comme la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, il y a une quinzaine d’années. Depuis, de nombreuses initiatives voient le jour afin de contrer cette problématique, dont impacts sur la santé et le bien-être sont considérables.