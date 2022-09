MOUV apporte sa contribution à JEVI - Rémi Tremblay : Actualités Société

Isa Abraham, responsable aux communications à JEVI, Shana Maheux, la porteuse du projet, Annick Claude du Centre d’éducation aux adultes et Marie-Pier Montambeault, conseillère en orientation chez Intro-Travail et CJE du Granit.

Au Centre d’éducation des adultes de Lac-Mégantic, le groupe de scolarisation MOUV, composé de mères âgées de 23 à 36 ans faisant un retour aux études, a réalisé un projet entrepreneurial sur la prévention du suicide ayant permis de remettre un chèque au montant de 1770$ à l’organisme JEVI-Estrie.

L’étudiante Shana Maheux explique la provenance des fonds. «Lors des deux dernières années, la pandémie a été difficile et j’ai perdu beaucoup de proches qui se sont suicidés. J’avais donc envie de faire un projet en lien avec la prévention du suicide. Lorsque j’en ai parlé à la classe, tout le monde a rapidement embarqué dans mon projet. On s’est réparti les tâches selon nos forces et, malgré l’échéancier serré, le projet s’est bien déroulé», explique-t-elle, encore émue.





«JEVI est fier de recevoir le résultat du travail fait avec conviction par ce groupe de mamans étudiantes. En plus des fonds amassés par leur microentreprise, Shana Maheux et son équipe ont sensibilisé leurs proches à l’importance de demander de l’aide. Des initiatives comme celle-ci et les dons en argent qui y sont associés sont plus qu’appréciés pour JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie, ils sont essentiels au financement de l’organisme qui repose à 50% sur la générosité de la communauté», intervient Isa Abraham, responsable aux communications, partenariats et à l’autofinancement.





JEVI Centre de prévention du suicide a pour mission la promotion du mieux-vivre et la prévention du suicide auprès de la population de l’Estrie des 7 MRC qu’il dessert. Il offre une gamme de services en intervention et en formation. Au cours de l’année 2021-2022, plus de 10 000 interventions ont été effectuées auprès de 1900 personnes.





Le projet de scolarisation MOUV a été mis sur pied à la suite d’un besoin exprimé par des parents peu scolarisés et en contexte de vulnérabilité, d’accéder à un meilleur avenir économique. Il s’agit d’un projet porté par Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit, la Constellation du Granit ainsi que le Centre d’éducation des adultes de Lac-Mégantic. D’une durée de 30 semaines, ce projet comporte trois volets soit les volets académique, socioprofessionnel ainsi qu’entrepreneurial. Annick Claude est l’enseignante du groupe.





«Le volet entrepreneurial est un excellent moyen pour ces étudiantes, de participer à un projet concret, de vivre une réussite, de contribuer positivement à la communauté, de développer leur pouvoir d’agir et d’acquérir des compétences entrepreneuriales transférables dans un futur projet professionnel», explique Marie-Pier Montambeault, conseillère en orientation pour Intro-Travail et CJE du Granit.





L’enseignante Annick et elle ont invité l’organisme JEVI à venir informer les participantes sur la problématique du suicide et parler des ressources existantes. Les membres du groupe MOUV ont créé et distribué des dépliants contenant des numéros de téléphone de ressources en prévention du suicide à plus d’une centaine de personnes. Pour amasser des fonds pour JEVI, elles ont fait fabriquer des chouchous pour les cheveux, des autocollants, des cahiers, des capteurs de rêve, des bouteilles d’eau et des stylos pour vendre aux gens de la communauté.





Les participantes retiennent de leur expérience la fierté, l’augmentation du pouvoir d’agir, le développement des compétences en lien avec le français, l’informatique, le marketing, la vente et l’entreprenariat.