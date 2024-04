Party instantané avec Salebarbes! - Claudia Collard : Culture Musique

C'était la fête avec le groupe Salebarbes! (Photo: Pat Beaudry)

L’euphorie a envahi la Salle Montignac en présence du groupe Salebarbes, qui a performé à guichets fermés les 27 et 28 mars. Un spectacle tout feu tout flamme, mettant en vedettes cinq bêtes de scène qui ont chacun eu leur moment de gloire, combinant aussi leur talent pour rendre ces deux soirées mémorables.

Les Acadiens du Nouveau-Brunswick Jean-François Breau, Georges Belliveau et Kevin McIntyre et leurs acolytes Madelinots Éloi et Jonathan Pinchaud forment un quintette du tonnerre avec leurs pièces où fête et folklore s’expriment dans leur accent chantant au moyen d’une musicalité irrésistible, tout ça enrobé d’un humour charismatique. Et que dire de leurs harmonies vocales procurant cette exaltation à valeur ajoutée?