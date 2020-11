Une offre culturelle toujours vivante - Claudia Collard : Culture

Pierre Paquet, directeur artistique du Comité culturel Mégantic.

L’Estrie demeurant pour l’instant en zone orange, le Comité culturel Mégantic (CCM) conserve la possibilité de mettre en valeur les arts de la scène, tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. La capacité de la Salle Montignac passant de 426 à 150 places afin de maintenir les critères de distanciation, certains spectacles ont dû être reportés. En revanche, de nouvelles prestations artistiques figurent à la programmation de l’automne afin de maintenir une offre culturelle vivante pour les gens du territoire granitois.



En plus du spectacle de Natasha Kanapé, présenté ce jeudi 5 novembre (20h), la pièce de théâtre Conversation avec mon pénis est à l’agenda du 8 novembre (19h) tandis que l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques sera sur les planches de la Salle Montignac les 20 et 21 novembre (20h).

«Nous sommes pour l’instant en mesure d’annoncer les spectacles environ un mois à l’avance. Nous officialiserons donc bientôt la programmation de décembre», transmet Pierre Paquet, directeur artistique du CCM. Ce dernier voit comme un privilège l’opportunité d’accueillir ici des artistes, résidant pour la plupart en zone rouge, acceptant de se déplacer dans le contexte actuel.

Tant pour les artistes et les membres du personnel que pour le public, les spectacles du Comité culturel sont «COVID-proof», atteste Pierre Paquet. «Vous arrivez avec votre masque, vous désinfectez vos mains, vous respectez la distanciation, vous entrez dans la salle, vous vous assoyez, vous enlevez votre masque et voilà. Il n’y a pas d’entracte durant le spectacle et vous remettez votre masque pour sortir. On a eu l’occasion d’être interpelés par la CNESST, qui nous a confirmé qu’on répond à toutes les normes. Sans compter que depuis les travaux de mise à niveau de la salle, on a les meilleurs rendements en termes de ventilation.»

Depuis la reprise culturelle, en septembre, l’assistance aux spectacles du Comité culturel Mégantic est réduite de 60% comparativement à l’achalandage en temps normal. «Nous avons de l’aide gouvernementale qui nous permet de compenser les pertes de revenus inhérentes à la COVID. Le gouvernement va faire connaître à la fin novembre ce qu’il peut nous offrir comme compensation pour l’automne et le début 2021. On pourra alors réévaluer ce qu’on sera en mesure d’offrir l’an prochain.»

Plusieurs spectacles de la programmation 2019-2020 ont dû être reportés, notamment parce qu’au-delà de 150 billets ont trouvé preneurs, dépassant pour l’instant la limite imposée par les normes de distanciation. «Tous les billets déjà achetés seront honorés lors de la date de report ou remboursés», confirme M. Paquet.

Le directeur artistique du CCM termine en précisant qu’en plus des mesures de sécurité en place, les achats sont sécuritaires et les prix d’entrée maintenus aux taux habituels. «Et pour la santé morale et physique, être dans une salle de spectacle en ce moment, c’est terriblement réconfortant! En plus, ça nous laisse un sourire presque béat, tout le temps du spectacle jusqu’au moment de s’endormir», assure Pierre Paquet.