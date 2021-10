Le Sauro s'offre une victoire convaincante contre St-Pierre-Les-Becquets - : Sports Hockey

Le troisième but de Jean-Sébastien Vachon. (Photo Anne-Julie Hallée) Jean-Sébastien Vachon, auteur de quatre buts, et Clovis Chouinard, deux buts et trois passes. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Jean Girard)- Vendredi dernier, au Centre sportif Mégantic, Le SAURO recevait le Gentilly Ford qui avait sans équivoque rossé les joueurs du SAURO lors de la partie du 1er octobre à St-Pierre-Les-Becquets par la marque de 9 à 1. Les entraîneurs Doucet et Poulin du SAURO et leurs joueurs ont pris leur revanche avec une victoire convaincante de 9 à 3.

Le match s’est engagé avec intensité par les joueurs confrontés avec du jeu ouvert, des montées vigoureuses, des arrêts sûrs des deux gardiens pour une marque de 1 à 1 après le premier vingt. Richard Collet du Gentilly a déjoué la vigilance de Pier-Luc Bouchard assisté de Jérémy Dupont à 12:09 en avantage numérique et la réplique fut immédiate à 12 :49 avec le but d’Antoine Savard.





Dès le début de la 2e période, les spectateurs ont bien remarqué que la tactique du SAURO avait changé avec un système de jeu plus fermé qui n’a toutefois pas empêché les 2e et 3e buts des visiteurs. À 1:38 du début de la 2e période, Jérémy Dupont, un ancien du Turmel a fait sentir sa présence avec un but et à 9:52 Yann-Éric Hamel procurait une avance de 2 buts au Gentilly.





C’est à ce moment que l’histoire du match s’est renversée avec la réplique des joueurs locaux déclenchant une salve de six buts en 5 minutes et 13 secondes, laissant l’adversaire bouche bée, sans défense et le gardien Félix Sauvageau subissant les attaques victorieuses répétitives de 28 lancers lors de cette période médiane. Trois joueurs du SAURO ont étourdi l’adversaire, Clovis Chouinard, avec 2 buts et 3 passes, Cédric Therrien, 2 buts et 2 passes, et Jean-Sébastien Vachon avec 2 buts ont élevé la marque à 7 à 3 avant la pause.





La 3e période semble s’être jouée pour la forme par les joueurs visiteurs alors que Jean-Sébastien Vachon a fait pénétrer deux autres rondelles dans le but de l’adversaire pour une fiche de quatre buts. Pier-Luc Bouchard du SAURO a bloqué 35 des 38 lancers vers son filet alors que Sauvageau a fait face à 51 lancers des joueurs favoris des 488 spectateurs. Un total de 29 pénalités a été décerné par les deux arbitres en chef, dont 16 aux locaux.





Une 5e partie locale est au calendrier pour ce vendredi 29 octobre alors que Le Courteau de Trois-Rivières sera le visiteur au CSM, à 20h30.