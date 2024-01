Une annÃ©e qui sâ€™annonce bien remplie Ã  la MRC du Granit - Claudia Collard : ActualitÃ©s

La préfet de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir. (Photo Claudia Collard)

L’année 2024 marque un tournant pour la MRC du Granit. D’importants dossiers sont à l’agenda des prochains mois, certains liés à l’intégration de la Société de développement économique du Granit au sein de ce gouvernement de proximité. «Je sens une erre d’aller, de dynamisme effervescent, dans toutes les actions qu’on fait», communique la préfet Monique Phérivong Lenoir.

L’intégration de la SDEG à la MRC du Granit conduira cette année à la création de comités consultatifs en tourisme, économie, culture et loisir. «Ces comités, formés d’élus, d’employés et de partenaires, vont permettre de tâter le pouls sur le terrain d’orienter les réflexions du personnel dans chacun des départements respectifs», laisse entendre la préfet, précisant que de nouveaux postes ont été créés avec la récente fusion.





Sur le plan de l’attractivité territoriale, la MRC soutiendra davantage le Comité 2025, financièrement et par la mise à disposition de l’ensemble de ses ressources. «La MRC a décidé de s’impliquer globalement dans l’attractivité territoriale, ce qui signifie que tout notre personnel peut être appelé à travailler dans ce dossier, selon le mandat et le champ de compétence de chacun», fait valoir la préfet. La contribution de la MRC sera également bonifiée pour l’embauche de l’agente AAIR (attraction, accueil, intégration, rétention) d’Intro-Travail et CJE du Granit, soit 100 000$ pour les deux prochaines années. «Il est important de maintenir ce poste compte tenu de l’enjeu démocratique sur le territoire.»





Toujours sur le plan de l’attractivité, la MRC et les élus municipaux qui la composent poursuivront en 2024 le travail amorcé vers la mise en place d’une identité territoriale. «En plus de cette proximité avec la nature, notre plus-value, ce sont nos citoyens, la façon dont on vit ensemble. On parle beaucoup d’un milieu tissé serré, où il y a de l’entraide, où la concertation est davantage présente qu’ailleurs. Ici les gens se sentent bien accueillis, ce qui fait d’eux les meilleurs ambassadeurs pour en attirer d’autres sur le territoire. Et je sens chez les maires une énergie, une volonté que leur municipalité se déploie, devienne plus attractive», fait valoir Mme Phérivong Lenoir.





En s’appropriant désormais le développement économique, la MRC a créé un poste afin de soutenir les entreprises en termes de développement et d’innovation et pour la mise en action du plan de développement de la zone agricole. «La fusion a permis de regrouper ces mandats et d’ainsi bonifier nos actions.»





Autre nouveauté, amorcée en 2023 et qui s’intensifiera cette année, c’est désormais la MRC qui embauche les inspecteurs municipaux, lesquels se répartissent le travail dans les différents secteurs du territoire. «Ça permet d’optimiser les compétences et de favoriser les échanges; on bénéficie des forces de chacun. Présentement nous en avons trois en postes mais il y a suffisamment de demandes pour en embaucher un quatrième.»





Au dossier environnemental, l’année 2024 marquera le début de la mise en œuvre des actions du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du Granit, qui s’échelonnera sur 10 ans. Le plan d’action devrait être approuvé d’ici juin par le gouvernement provincial.





Mise en place également cette année de la nouvelle politique culturelle. En matière de gériatrie sociale, la MRC apportera son soutien financier à l’embauche d’une deuxième ressource au sein du Service d’aide à domicile du Granit. «On veut pérenniser ce service, qui contribue au maintien à domiciles des personnes âgées.»





Quant au projet éolien Haute-Chaudière, «On est à la mise au point des liens juridiques entre EDF et la MRC, de façon à protéger l’investissement des municipalités dans ce projet. Cette année sera consacrée à ce «travail sous-marin»; la première pelletée de terre n’est pas pour 2024», termine la préfet de la MRC du Granit.