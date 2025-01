Victoire de l’année du Sauro à Daveluyville - Jean Girard : Sports Hockey

Louis-Joseph Guernon s’est mérité la deuxième étoile de la semaine, dans la Ligue régionalede hockey.

Le Sauro disputait deux parties lors du dernier week-end, une défaite de 6 à 1 à La Guadeloupe le vendredi 3 janvier et le lendemain à Daveluyville une victoire de 6 à 2 contre le JB, équipe de tête au classement.



À La Guadeloupe, les joueurs du Sauro n’ont pas vraiment été dans la partie avec les deux buts du DLC au premier vingt, ceux de William St-Laurent et de Dany Dion et deux autres en période médiane par Félix Tanguay et William Jacques, entrecoupés par celui de Jean-Philippe Grégoire qui a inscrit le seul but du Sauro. Patrice Charbonneau a complété avec le 6e but des vainqueurs. Jérémie Blais était au filet pour le Sauro avec 23 arrêts et Luka Lamontagne a cédé sur un seul des 23 tirs du Sauro.



Le lendemain, le Sauro poursuivait pour un deuxième match sur la route, en visitant le JB à Daveluyville. Une tout autre équipe s’est présentée sur la glace, alors que les joueurs ont exercé un système de jeu plus responsable, axé sur une défensive de zone, limitant d’autant les attaques de l’adversaire au filet. Le gardien Justin Fréchette du Sauro a su limiter les attaques des locaux, avec l’aide de ses défenseurs et les replis défensifs des attaquants. Les joueurs du Sauro ont vraiment démontré qu’ils pouvaient jouer en appliquant le plan de match des entraîneurs.



Au premier vingt, à 5:05, Louis-Joseph Guernon, en surnombre d’un coéquipier, a donné l’avance au Sauro avec le premier de ses trois buts de la rencontre, et à 14:15, Marc-Anthony Therrien nivelait le pointage. En 2e période, les joueurs du Sauro ont poursuivi leur attaque et un jeu de position serré dans les trois zones en évitant d’être hors position. À 6:15, Samuel Baillargeon, par un travail acharné devant le filet adverse, inscrivait son premier but dans l’uniforme du Sauro et donnait l’avance à son équipe, que Guernon a ensuite augmenté à 9:18, inscrivant son 2e but. Félix Champagne du JB a augmenté le pointage à 3 à 2 en mi-période pour le Sauro, après 40 minutes de jeu.



La 3e période fut à nouveau celle du Sauro avec trois buts, un de Charles-Olivier Nadeau à 7:01 en avantage d’un joueur. Le jeu demeurait intense, l’adversaire forçait constamment le jeu en zone du Sauro, le travail le long des bandes demeurait rude, mais sans conséquence, grâce aux arrêts de Fréchette et aux sorties de zone d’appoint. Avec un pointage de 4 à 2, et quelques cinq minutes à jouer, le gardien du JB a été retiré pour un 6e attaquant, ce qui s’est avéré infructueux pour les locaux. Le Sauro a inscrit deux buts dans un filet délaissé, le 3e de Guernon à 15:45 et celui de Olivier Therrien à 17:35, amenant à une victoire de 6 à 2.



Après 17 parties, le Sauro se positionne au 4e rang du classement avec 21 points, précédé par Princeville avec 22 points en 18 joutes et suivi de Saint-Cyrille au 5e rang avec 21, également après 18 rencontres. Le Sauro jouera à Lac-Mégantic pour les trois dernières parties de la saison, en recevant Coaticook le vendredi 10 janvier, Princeville le 17 janvier et pour terminer, Val-des-Sources le vendredi 24 janvier, à 20h30. Une fin du calendrier régulier qui s’annonce palpitante.