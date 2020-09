Mères de clan, une exposition riche en enseignements - Claudia Collard : Culture Arts visuels

L’exposition Mères de clan est en montre à la Galerie Métissage jusqu’au 20 septembre. Des tableaux de Louise Latulipe sont également en exposition à la Galerie Métissage.

La vérité. Celle qu’on apprend, qu’on honore, qu’on accepte, qu’on dit, qu’on aime, qu’on vit… Avec Mères de clan, Sylvia Bertoloni propose treize tableaux, illustrant chacun une des lunes annuelles, référant à un enseignement du Cycle de la vérité. À la Galerie Métissage jusqu’au 20 septembre.



Cette transmission orale, issue de la culture amérindienne et assurée par les femmes, prend la forme d’acryliques sur louane, dont les reliefs sont conçus avec du papier mâché. Chaque œuvre en montre est accompagnée d’un descriptif, où l’artiste montréalaise ouvre une fenêtre sur cette culture méconnue. La propriétaire de la Galerie Métissage, Jo Cooper, tenait absolument à présenter cette exposition, qui va au-delà des tableaux, portant une richesse en signification et en apprentissages. Parce que plus la connaissance s’élargit, plus s’ouvre l’esprit.

«Dans la culture amérindienne, les mères et les grands-mères transmettent des enseignements spécifiques aux enfants, qui sont à la base du bien-vivre en société, en famille, en communauté. Elles se servent des manifestations naturelles que sont les lunes comme outils d’apprentissage auprès des plus jeunes. Quand on peut relier un enseignement à la nature, l’impact est meilleur dans la conscience. Il y a une meilleure intégration parce qu’ils participent à quelque chose qui est visible autour d’eux. Leur relation avec la nature, leur rôle comme être humain est intégré à travers des enseignements comme ceux-ci», explique Jo Cooper.

En plus de donner des cours pour transmettre son art, Sylvia Bertolini a exposé un peu partout dans le monde et utilise une grande variété de médiums. Le style de ses œuvres en montre à la Galerie Métissage rappelle étrangement celui de Louise Latulipe, artiste de Lac-Mégantic. Si bien que Jo Cooper lui a demandé d’exposer quelques tableaux, qui célèbrent eux aussi les femmes et la Terre-Mère. Le vernissage de Mères de clan réunira pour la première fois les deux artistes, le samedi 12 septembre entre 14h et 17h, et toute la population est invitée à l’événement, qui se déroulera dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Située au 6361 rue Salaberry, la Galerie Métissage est ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 17h.