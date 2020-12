Nouvelles opérations de revalorisation chez Attraction - Claudia Collard : Actualités Économie

Premier tapis tissé devant le métier du Cercle de Fermières de Lac-Drolet. Dans l’ordre habituel, Julia Gagnon, vice-présidente des opérations et copropriétaire d’Attraction, en compagnie des tisserandes Georgette Beaudoin et Ginette Vallée. (Photo Sabrina Dubé)

Durant la pandémie, des milliers de masques ont été produits chaque jour à l’usine Attraction de Lac-Drolet. Les commandes ont par la suite chuté de façon considérable, si bien que des quantités importantes de matières transformées se sont retrouvées en inventaire. «Il était inconcevable pour nous de jeter tout ce tissu», relate Julia Gagnon copropriétaire de l’entreprise et responsable du développement de produits. Plusieurs tests plus tard, les rebuts textiles sont désormais revalorisés en tapis et couvertures tissés.

«La couverture tissée, aussi appelée catalogne, est l’une des plus anciennes représentantes du développement durable au Québec. Elle permet de revaloriser des tissus pour réaliser une couverture qui traverse les générations et qui tient au chaud. Un très bel héritage!», se réjouit Mme Gagnon.

Constitués à 100% de matières recyclées de première qualité, les tapis et couvertures sont tissés à la main par des membres du Cercle de Fermières, regroupement qui a comme mission de valoriser et faciliter la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

«La revalorisation de nos rebuts textiles est une nouvelle avenue pour Attraction. Les tapis et couvertures tissés s’ajoutent maintenant aux tampons démaquillants, aux tuques et aux coussins déjà en vente sur boutiqueethica.com. La crise a sérieusement secoué notre entreprise et impacté nos volumes de ventes, mais nous sommes confiants qu’à terme, elle nous aura forcés à être des entrepreneurs plus innovateurs et écoresponsables», précise Sébastien Jacques, copropriétaire et vice-président développement des affaires.

Recrutement

À ce jour, Attraction a rappelé au travail, dans le respect des consignes de la santé publique, ses 80 employés de production ainsi que la majorité de son personnel administratif. «Nous avons été touchés de voir l’engouement avec lequel nos employés sont revenus au travail durant la pandémie et de constater la fierté qu’ils éprouvaient à contribuer en confectionnant des masques et des blouses de contagion. Nous avons repris depuis quelques mois maintenant nos opérations régulières et espérons que nos projets de revalorisation textile nous permettront de maintenir le regain d’intérêt pour le métier d’opérateurs de machine à coudre et l’industrie du vêtement, observé durant la pandémie», mentionne Julia Gagnon. Une dizaine de postes d’opérateurs(trices) de machine à coudre demeurent à combler pour le quart de jour.