Un milieu extraordinaire, celui des soins palliatifs! - Rémi Tremblay : Actualités

L’heure de la retraite a sonné pour Richard Michaud. La relève de la direction de la Maison La Cinquième Saison a été confiée à Dominique Bilodeau.

En attendant de pouvoir sortir sa moto du garage, le futur retraité Richard Michaud profite de ses derniers jours à son poste de directeur général de la Maison 5e Saison pour se livrer à cette réflexion: «Je vois passer ici des gens plus jeunes que moi. Savoir que je peux vivre jusqu’à 90 ans, je prendrais mon temps avant d’arrêter pour la retraite.» Alors, autant profiter de la vie, se dit-il!

À 62 ans, il va tourner la page sur cette deuxième carrière qu’il a entamée en 2014, après des années passées dans le milieu de l’éducation à titre de technicien en audiovisuel à la Polyvalente Montignac. Vingt ans aussi à vendre des monuments funéraires, ce qui l’a préparé à vivre au contact des familles endeuillées.





Son passage à la Maison 5e Saison aura été une belle aventure, malgré les deuils réguliers, vécus dans ce qu’on peut appeler le dernier passage vers l’au-delà. «J’ai mangé une méchante claque, un matin, quand une fille qui habitait en face de chez nous est venue reconduire sa fille, qui n’avait que 32 ans. Cela remonte à quatre ou cinq ans, et j’en suis encore marqué!»





Les fins de séjour pour les résidents apportent son lot de réactions. «Il n’y a pas deux personnes qui vont vivre l’approche de la mort de la même façon. Et chaque membre de l’entourage du résident vit cela, lui aussi, de façon différente.» De l’empathie? Oui, pourquoi pas! «Quand une personne décède, le personnel a le droit d’avoir de la peine, mais le lendemain, chacun doit retomber sur ses pattes. La mission à accomplir continue. C’est hyper important de se mettre à la place du monde, quelque soit la personne qu’on accueille ici.»





L’empathie est profonde et bien réelle. Une valeur essentielle. «C’est un milieu extraordinaire, les soins palliatifs. On fait tellement la différence pour les résidents et leur famille. Chaque ville devrait avoir une maison comme celle-ci!» Richard Michaud en est bien conscient, il n’y a que 36 maisons comme celle du Granit et du Haut-Saint-François à travers tout le Québec. «On est la seule dans la grande circonscription fédérale du député Luc Berthold. On est chanceux, dans notre petit milieu, d’avoir ça. C’est un joyau qu’il faut conserver à tout prix!»





La Maison 5e Saison a accueilli son premier résident en octobre 2013, après trois ans d’un travail communautaire acharné pour réaliser cet ambitieux projet.





Son meilleur coup, ces six dernières années, c’est d’avoir participé à la création de la Fondation Maison 5e Saison. «La fondation a apporté un vent frais. C’est tellement difficile de trouver 400 000$ en région, chaque année. Il y a eu des moments avant cela, où (la trésorerie) était super serrée. J’ai vécu plusieurs nuits blanches. Pour des petits milieux comme ici, c’est trop demander à la population.»





La Maison offre habituellement six chambres, mais présentement, depuis le début de la pandémie et de la mise en place d’un protocole sanitaire, «on travaille avec des chambres réduites. La pandémie fait en sorte qu’on doit être hyper prudents. Test de covid pour tout nouveau résident et en isolement pendant 14 jours. Chaque personne qui entre dans la chambre doit mettre un «kit», le blouson, le masque, la visière les gants… Et quand tu sors de la chambre, tu jettes tout. C’est une lourdeur pour le personnel, mais les résultats sont là. Aucun cas depuis le début de la pandémie, on a été chanceux à date.»





Ailleurs, des maisons de soins palliatifs se sont retrouvés dans la même situation que des milieux de soins prolongés. Ce que personne ne souhaite. Surtout aux derniers jours de la vie des résidents.





Le bingo du mercredi soir sur Plaisirs 106,7 a apporté un vent frais à la Fondation, et par conséquent, à la Maison 5e Saison, qui y puise plus de 50% des revenus tirés de la communauté. Et le jeu de hasard, pour l’instant, marche bien. «On a même dû augmenter notre disponibilité de cartes de 50%, parce que nos détaillants en manquaient.»





Le réseau compte 28 points de vente sur le territoire. Et les joueurs sont au rendez-vous hebdomadaire. «Et j’en suis bien content, tout en ne prenant rien pour acquis!» Les prévisions pour la première année : «On va donner autour de 110 000$ en prix !» Et cela, c’est son deuxième meilleur coup!





Il part l’esprit en paix. «Je vais laisser une maison en bonne santé, avec une bonne atmosphère. Je ne laisse pas un bateau à la dérive, au niveau financier, ça n’a jamais été aussi bien.» Et la relève est assurée et rassurante, à la fois! Dominique Bilodeau a été choisie parmi les candidats à sa succession. « Dominique était ici avant moi; c’est un ange. Elle va être excellente. Ses valeurs sont tellement au-dessus des attentes !»