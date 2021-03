Dominique Fils-Aimé, la liberté musicale incarnée - : Culture Musique

Dominique Fils-Aimé rouvrira la saison culturelle, le vendredi 19 mars à 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

En quelques années, la carrière de Dominique Fils-Aimé a pris un envol remarqué. Cette participante à la troisième édition de la Voix, en 2015, a aujourd’hui trois albums à son actif, invitant aux atmostphères blues, jazz et soul. Une rencontre à mettre à son agenda, le vendredi 19 mars, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Autrice-compositrice interprète, Dominique Fils Aimé a exercé divers métiers avant d’opter pour la chanson, dont celui d'intervenante en aide psychologique… jusqu’à ce qu’elle se créé sa propre thérapie, avec la musique comme outil de guérison. Une zone de confort dont elle n’est jamais ressortie.





Nommée Révélation Radio-Canada 2019-2020 dans la catégorie jazz, elle a aussi remporté le Félix Album jazz de l’année pour Stay Tunes, le second opus de sa trilogie. Lancé moins d’un an après Nameless, le premier chapitre de son triptyque explorant l’histoire afro-américaine à travers ses expressions musicales, Dominique Fils-Aimé offre avec Stay Tuned une plongée dans les révolutions du jazz et des droits civiques, en s’inspirant à la fois de l’œuvre de Nina Simone et des actions de Martin Luther King.





À sa voix profonde et caressante s’accole une musique dont on perçoit un souffle venu de très loin, donnant lieu à de véritables moments de grâce. Son jazz est un esprit plus qu’un son, un état de création libre rendu au moyen d’une facture dépouillée et foncièrement tonifiante. La chanteuse atteint sa cible, dans ses excès comme dans ses silences.





Alors que Nameless explore les racines du blues et que Stay Tunes s’intéresse au jazz, la trilogie de Dominique Fils-Aimé se conclut avec Three little words, un croisement du soul, du funk et du disco, trois genres qui évoquent la célébration après la lutte pour la liberté. Un album ensoleillé, où on se réjouit du chemin parcouru.