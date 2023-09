Deviendrons-nous passés date? - : Culture Théâtre

Hélène Desperrier, auteure et comédienne de la pièce Passée Date, présentée le 1er octobre, 15h, à la Salle Montignac.

Avons-nous une date de péremption? Comment faire valoir nos droits en tant qu’aîné? Des questions abordées dans Passée date, une pièce humoristique et sensible amenant à réfléchir sur le vieillissement et sur l’âgisme. Cette production du Théâtre Parminou présentée en collaboration avec le comité de Bientraitance du Granit est offerte gratuitement à la population, le dimanche 1er octobre, 15h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Lailée, 69 ans, termine l’installation de son exposition photos accompagnée de sa meilleure amie, Odile, 59 ans et de Roméo, 65 ans, le mari de cette dernière. Prenant Roméo à témoin, les deux grandes complices échangent sur le vieillissement et la présence de l’âgisme dans la société. Un texte d’Hélène Desperrier joué par cette dernière, en plus des comédiens Josée Rivard et Hugues Fortin.