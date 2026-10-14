Volume 97 no 39 - 9 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Dégustez ­Mégantic 2026 : les convives ont répondu présents!

Denis Lord
Denis Lord 14 octobre 2026
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Dégustez ­Mégantic 2026 : les convives ont répondu présents! - Denis Lord : Actualités

L’équipe d’Aux ­Joyeux ­Fermiers de ­Saint-Ludger était heureuse d’accueillir les visiteurs. Au centre, à l’arrière, on reconnaît ­Camille ­Larochelle et, à sa droite, ­Isabelle ­Couturier. (Photo - ­Denis ­Lord)

La ­Société d’aide au développement de la collectivité (SADC), coorganisatrice de ­Dégustez ­Mégantic, considère que l’édition 2026 a été un succès.


Lors de l’événement, qui s’est tenu les 3 et 4 octobre derniers, les délices de 18 producteurs et transformateurs étaient offerts dans 15 lieux répartis dans la ­MRC.

Le directeur général de la ­SADC, ­Marc ­Cantin, rapporte qu’avant même l’ouverture des stations participantes, des visiteurs étaient déjà sur place, par exemple à ­La ­Noix d’érable, à ­Saint-Ludger.

Aux ­Joyeux ­Fermiers

Toujours à ­Saint-Ludger, les ­Joyeux fermiers élèvent des porcs, des poulets et des dindons de manière quasi bio. Ils vendent de la viande, donc, mais aussi des plats préparés.

« ­On aime transformer les aliments, dit la copropriétaire, ­Isabelle ­Couturier. On est des gourmands, on fait le chili con carne, l’effiloché de porc, des herbes salées et des pâtés à la viande. »

Les ­Joyeux ­Fermiers participaient pour une troisième année à ­Dégustez ­Mégantic.

« ­Chaque année il fait beau ! s’exclame ­Mme ­Couturier. Il y a des gens de la région, mais il y a aussi beaucoup des gens de l’extérieur. Ce matin, il y avait des gens de ­Lévis qui ne savaient pas qu’on existait. Ils ont goûté nos produits et ­peut-être qu’ils vont commander des poulets l’année prochaine. »

Avec l’aide des amis

Pendant que ­Marc et ­Camille, la fille d’Isabelle et d’Alain ­Larochelle, préparent les dégustations et servent les repas, des amies, ­Caroline et ­Karine, présentent les produits de la ferme, qu’elles connaissaient très bien.

« Ça prend des amis, dit ­Isabelle ­Couturier. Des fois, il y a 20 personnes, des fois, il y en a 50. D’autres fois, il y en a juste deux, mais dans tous les cas, j’aime bien être libérée pour pouvoir jaser avec les gens et les accueillir. »

Dégustez ­Mégantic 2026 est une bonne édition, considère ­Mme ­Couturier. « ­Les gens sont intéressés, ils sont curieux. Et puis ils répondent bien à l’offre. »

Un bilan définitif à venir

Les entreprises participant à l’événement ont déclaré que l’achalandage avait diminué le dimanche, mais se sont montrées satisfaites de la fréquentation globale, selon M. Cantin.

Un questionnaire leur sera transmis afin de recueillir leurs commentaires, et les entreprises seront invitées à transmettre leurs données de ventes afin d’évaluer les retombées économiques de l’événement. « ­Toutefois, il est déjà possible d’affirmer que ­Dégustez ­Mégantic constitue, pour plusieurs entreprises, l’activité de commercialisation la plus importante de l’année », affirme ­Marc ­Cantin.

Le comité organisateur de ­Dégustez ­Mégantic est composé de la ­Chambre de commerce et d’industrie ­Région de ­Mégantic, de la ­SADC, de la ­MRC du ­Granit, des ­Joyeux ­Fermiers, du ­Magasin général de ­Piopolis et du ­Comptoir ­Fromagerie la ­Chaudière. Il se réunira la semaine prochaine pour réaliser le bilan complet de l’édition 2026.

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