Dégustez ­Mégantic 2026 : les convives ont répondu présents! - Denis Lord : Actualités

Actualités
Billet
Clin d'oeil
Culture
Entreprise Innovation
Opinion
Sports
Dégustez Mégantic 2026 : les convives ont répondu présents!
L’équipe d’Aux Joyeux Fermiers de Saint-Ludger était heureuse d’accueillir les visiteurs. Au centre, à l’arrière, on reconnaît Camille Larochelle et, à sa droite, Isabelle Couturier. (Photo - Denis Lord)
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC), coorganisatrice de Dégustez Mégantic, considère que l’édition 2026 a été un succès.
Le directeur général de la SADC, Marc Cantin, rapporte qu’avant même l’ouverture des stations participantes, des visiteurs étaient déjà sur place, par exemple à La Noix d’érable, à Saint-Ludger.
Aux Joyeux FermiersToujours à Saint-Ludger, les Joyeux fermiers élèvent des porcs, des poulets et des dindons de manière quasi bio. Ils vendent de la viande, donc, mais aussi des plats préparés.
« On aime transformer les aliments, dit la copropriétaire, Isabelle Couturier. On est des gourmands, on fait le chili con carne, l’effiloché de porc, des herbes salées et des pâtés à la viande. »
Les Joyeux Fermiers participaient pour une troisième année à Dégustez Mégantic.
« Chaque année il fait beau ! s’exclame Mme Couturier. Il y a des gens de la région, mais il y a aussi beaucoup des gens de l’extérieur. Ce matin, il y avait des gens de Lévis qui ne savaient pas qu’on existait. Ils ont goûté nos produits et peut-être qu’ils vont commander des poulets l’année prochaine. »
Avec l’aide des amisPendant que Marc et Camille, la fille d’Isabelle et d’Alain Larochelle, préparent les dégustations et servent les repas, des amies, Caroline et Karine, présentent les produits de la ferme, qu’elles connaissaient très bien.
« Ça prend des amis, dit Isabelle Couturier. Des fois, il y a 20 personnes, des fois, il y en a 50. D’autres fois, il y en a juste deux, mais dans tous les cas, j’aime bien être libérée pour pouvoir jaser avec les gens et les accueillir. »
Dégustez Mégantic 2026 est une bonne édition, considère Mme Couturier. « Les gens sont intéressés, ils sont curieux. Et puis ils répondent bien à l’offre. »
Un bilan définitif à venirLes entreprises participant à l’événement ont déclaré que l’achalandage avait diminué le dimanche, mais se sont montrées satisfaites de la fréquentation globale, selon M. Cantin.
Un questionnaire leur sera transmis afin de recueillir leurs commentaires, et les entreprises seront invitées à transmettre leurs données de ventes afin d’évaluer les retombées économiques de l’événement. « Toutefois, il est déjà possible d’affirmer que Dégustez Mégantic constitue, pour plusieurs entreprises, l’activité de commercialisation la plus importante de l’année », affirme Marc Cantin.
Le comité organisateur de Dégustez Mégantic est composé de la Chambre de commerce et d’industrie Région de Mégantic, de la SADC, de la MRC du Granit, des Joyeux Fermiers, du Magasin général de Piopolis et du Comptoir Fromagerie la Chaudière. Il se réunira la semaine prochaine pour réaliser le bilan complet de l’édition 2026.
À lire aussi
-
Sports
Le Club de golf de Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan
-
Sports
Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture
-
Actualités
Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région
-
Culture
Quand la poésie s’échappe de la page
-
Actualités
Chapelle Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer
0 commentaire
Notice: Trying to get property 'first_name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 285
Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 286
Notice: Trying to get property 'id_subscriber' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 287
- Le Club de golf de Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan
- Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture
- Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région
- Quand la poésie s’échappe de la page
- Chapelle Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer
- Une première édition de la Nuit des sans-abri à Lac-Mégantic
- Le chemin de salut de Maurice Gareau
-
Lettre ouverte : Madame Diab, le sort d’une famille est entre vos mains
26 août 2026
-
Noces-talgie
12 août 2026
-
L’obstétrique au Granit : des promesses ne suffisent plus
24 juin 2026
{text}