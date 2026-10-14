20 ans Ã  tire-dâ€™aile - Denis Lord : ActualitÃ©s

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20 ans Ã tire-dâ€™aile
Plusieurs espÃ¨ces dâ€™oiseaux de proie peuvent Ãªtre observÃ©es dans la rÃ©gion, comme la Petite Buse. (Photo Courtoisie - AndrÃ© Couture)
Le ÂClub dâ€™Ornithologie de ÂLac-MÃ©gantic cÃ©lÃ©brera ses 20 ans dâ€™existence le 13 octobre prochain avec la confÃ©rence multimÃ©dia dâ€™une figure majeure de lâ€™observation dâ€™oiseaux au ÂQuÃ©bec, ÂSerge ÂBeaudette.
La confÃ©rence ÂProuesses dâ€™oiseaux se veut un recueil dâ€™informations insolites et spectaculaires sur les oiseaux tirÃ©es des autres communications de M. Beaudette. La rencontre, gratuite, aura lieu le mardi 13 octobre prochain, Ã 18â€‰hâ€‰30, Ã la ÂMÃ©diathÃ¨que ÂNelly-Arcan.
FondationLe ÂClub dâ€™Ornithologie du ÂLac-MÃ©gantic (COLM) a Ã©tÃ© fondÃ© en 2006 par la biologiste Ã‰milie ÂSt-Roch, qui en fut Ã©galement la premiÃ¨re prÃ©sidente, ÂPaul ÂHasty, ÂGeneviÃ¨ve ÂFoley et ÂRÃ©jean ÂIsabelle.
DÃ¨s le dÃ©but, lâ€™organisme sâ€™est affiliÃ© Ã ÂQuÃ©becOiseaux, un ÂOBNL dont la mission est de rassembler et reprÃ©senter les personnes et organismes intÃ©ressÃ©s Ã lâ€™ornithologie et de contribuer Ã la protection des oiseaux.
Le ÂCOLM a aussi adoptÃ© le code dâ€™Ã©thique de ÂQuÃ©becOiseaux qui, dans les grandes lignes, consiste Ã perturber les oiseaux le moins possible et Ã induire une empreinte environnementale minimale.
Un inventaire variableOn retrouve sans doute moins de variÃ©tÃ©s dâ€™oiseaux dans la rÃ©gion de ÂLac-MÃ©gantic quâ€™autour du fleuve, mais un vaste inventaire attend ici les ornithologues, dâ€™autant plus que des variations climatiques et dâ€™autres Ã©vÃ©nements peuvent gÃ©nÃ©rer la prÃ©sence dâ€™espÃ¨ces inhabituelles.
Â«â€‰Lâ€™an passÃ©, Ã cause du bas niveau de lâ€™eau, il y avait des espÃ¨ces limicoles [oiseaux de rivages] quâ€™on ne voit pas souventâ€‰Â», relate lâ€™actuel prÃ©sident du ÂCOLM, ÂAndrÃ© ÂCouture. Il souligne Ã©galement la prÃ©sence, rÃ©cente et peu commune dans la rÃ©gion, de ÂBarges hudsoniennes et dâ€™Eiders Ã duvet.
De maniÃ¨re plus rÃ©guliÃ¨re, les monts ÂGosford, ÂMÃ©gantic, ÂSaint-Joseph sont frÃ©quentÃ©s par la ÂGrive de ÂBicknell, une espÃ¨ce rare, dÃ©signÃ©e menacÃ©e au ÂCanada et dont le statut varie selon les provinces.
Les migrations de printemps et dâ€™automne sont des moments privilÃ©giÃ©s pour lâ€™observation, rapporte M. Couture. Â«â€‰ÂLe printemps, ÂprÃ©cise-t-il, câ€™est la saison idÃ©ale, la paruline et le bruant arrivent. On en profite pour faire des sorties.â€‰Â»
La prochaine sortie du ÂCOLM, aux Ã©tangs ÂProulx et ÂStater, entre autres, aura lieu le 15 novembre.
Le club organise ponctuellement des sorties de plusieurs jours.
Des activitÃ©s de conservationLe ÂCOLM, qui compte une cinquantaine de membres, ne fait pas que de lâ€™observation, mais contribue Ã la connaissance et Ã la conservation des oiseaux.
Â«â€‰ÂOn installe des nichoirs pour le ÂMerle bleu de lâ€™Est, lâ€™Hirondelle bicolore et le ÂCanard branchu, prÃ©cise le prÃ©sident du club. On a participÃ© Ã lâ€™amÃ©nagement au ÂParc de la riviÃ¨re ÂChaudiÃ¨re.â€‰Â»
Le ÂCOLM collecte aussi des informations sur les populations et mouvements dâ€™oiseaux nicheurs et des ÂPygargues, quâ€™il partage avec ÂQuÃ©becOiseaux et dâ€™autres intervenants en ÂAmÃ©rique du ÂNord.
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