Volume 97 no 39 - 9 octobre 2026 : L'Ã‰cho de Frontenac : Journal en ligne

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20 ans Ã  tire-dâ€™aile

Denis Lord
Denis Lord 14 octobre 2026
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20 ans Ã  tire-dâ€™aile - Denis Lord : ActualitÃ©s

Plusieurs espÃ¨ces dâ€™oiseaux de proie peuvent Ãªtre observÃ©es dans la rÃ©gion, comme la Petite Buse. (Photo Courtoisie - AndrÃ© Couture)

Le Â­Club dâ€™Ornithologie de Â­Lac-MÃ©gantic cÃ©lÃ©brera ses 20 ans dâ€™existence le 13 octobre prochain avec la confÃ©rence multimÃ©dia dâ€™une figure majeure de lâ€™observation dâ€™oiseaux au Â­QuÃ©bec, Â­Serge Â­Beaudette.


Le communicateur et photographe est notamment connu pour sa collaboration Ã  Â­Ici Â­Radio-Canada ainsi que pour les randonnÃ©es et voyages ornithologiques quâ€™il organise.

La confÃ©rence Â­Prouesses dâ€™oiseaux se veut un recueil dâ€™informations insolites et spectaculaires sur les oiseaux tirÃ©es des autres communications de M. Beaudette. La rencontre, gratuite, aura lieu le mardi 13 octobre prochain, Ã  18â€‰hâ€‰30, Ã  la Â­MÃ©diathÃ¨que Â­Nelly-Arcan.

Fondation

Le Â­Club dâ€™Ornithologie du Â­Lac-MÃ©gantic (COLM) a Ã©tÃ© fondÃ© en 2006 par la biologiste Ã‰milie Â­St-Roch, qui en fut Ã©galement la premiÃ¨re prÃ©sidente, Â­Paul Â­Hasty, Â­GeneviÃ¨ve Â­Foley et Â­RÃ©jean Â­Isabelle.

DÃ¨s le dÃ©but, lâ€™organisme sâ€™est affiliÃ© Ã  Â­QuÃ©becOiseaux, un Â­OBNL dont la mission est de rassembler et reprÃ©senter les personnes et organismes intÃ©ressÃ©s Ã  lâ€™ornithologie et de contribuer Ã  la protection des oiseaux.

Le Â­COLM a aussi adoptÃ© le code dâ€™Ã©thique de Â­QuÃ©becOiseaux qui, dans les grandes lignes, consiste Ã  perturber les oiseaux le moins possible et Ã  induire une empreinte environnementale minimale.

Un inventaire variable

On retrouve sans doute moins de variÃ©tÃ©s dâ€™oiseaux dans la rÃ©gion de Â­Lac-MÃ©gantic quâ€™autour du fleuve, mais un vaste inventaire attend ici les ornithologues, dâ€™autant plus que des variations climatiques et dâ€™autres Ã©vÃ©nements peuvent gÃ©nÃ©rer la prÃ©sence dâ€™espÃ¨ces inhabituelles.

Â«â€‰Lâ€™an passÃ©, Ã  cause du bas niveau de lâ€™eau, il y avait des espÃ¨ces limicoles [oiseaux de rivages] quâ€™on ne voit pas souventâ€‰Â», relate lâ€™actuel prÃ©sident du Â­COLM, Â­AndrÃ© Â­Couture. Il souligne Ã©galement la prÃ©sence, rÃ©cente et peu commune dans la rÃ©gion, de Â­Barges hudsoniennes et dâ€™Eiders Ã  duvet.

De maniÃ¨re plus rÃ©guliÃ¨re, les monts Â­Gosford, Â­MÃ©gantic, Â­Saint-Joseph sont frÃ©quentÃ©s par la Â­Grive de Â­Bicknell, une espÃ¨ce rare, dÃ©signÃ©e menacÃ©e au Â­Canada et dont le statut varie selon les provinces.

Les migrations de printemps et dâ€™automne sont des moments privilÃ©giÃ©s pour lâ€™observation, rapporte M. Couture. Â«â€‰Â­Le printemps, Â­prÃ©cise-t-il, câ€™est la saison idÃ©ale, la paruline et le bruant arrivent. On en profite pour faire des sorties.â€‰Â»

La prochaine sortie du Â­COLM, aux Ã©tangs Â­Proulx et Â­Stater, entre autres, aura lieu le 15 novembre.

Le club organise ponctuellement des sorties de plusieurs jours.

Des activitÃ©s de conservation 

Le Â­COLM, qui compte une cinquantaine de membres, ne fait pas que de lâ€™observation, mais contribue Ã  la connaissance et Ã  la conservation des oiseaux.

Â«â€‰Â­On installe des nichoirs pour le Â­Merle bleu de lâ€™Est, lâ€™Hirondelle bicolore et le Â­Canard branchu, prÃ©cise le prÃ©sident du club. On a participÃ© Ã  lâ€™amÃ©nagement au Â­Parc de la riviÃ¨re Â­ChaudiÃ¨re.â€‰Â»

Le Â­COLM collecte aussi des informations sur les populations et mouvements dâ€™oiseaux nicheurs et des Â­Pygargues, quâ€™il partage avec Â­QuÃ©becOiseaux et dâ€™autres intervenants en Â­AmÃ©rique du Â­Nord.

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