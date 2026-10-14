L’orgue de Sainte-Agnès sort des sentiers battus - Adèle St-Jacques : Culture

L’organiste André Poulin et le tromboniste André Ayotte en sont à leur troisième spectacle en duo. (Photo Courtoisie)

Afin de célébrer le centième anniversaire de l’orgue ­Casavant de l’église ­Sainte-Agnès et d’amasser de l’argent pour finaliser sa restauration, l’organiste ­André ­Poulin et le tromboniste ­André ­Ayotte offriront le concert L’orgue de l’église ­Sainte-Agnès en balade le 17 octobre prochain, à 19 h 30.

Le nom de l’événement, « L’orgue de l’église ­Sainte-Agnès en balade », a été choisi avec soin par les deux musiciens, qui en sont à leur troisième spectacle ensemble.

« ­On a choisi ce ­titre-là parce qu’on va dans des sentiers que l’orgue ne va pas souvent visiter », raconte ­André ­Poulin.

La majorité des gens qui ont déjà entendu cet instrument ne l’ont souvent entendu que dans un contexte religieux, explique d’ailleurs M. Poulin. Or, ­celui-ci soutient que cet instrument à vent peut être exploité dans une panoplie de styles différents.

« ­Quand j’accompagne la chorale à l’église, ce n’est pas pour voler le show. C’est la chorale qu’on veut entendre. Mais dans un concert comme ça, c’est différent. On va, par exemple, faire des musiques de film, comme du ­James ­Bond, des musiques d’opéra, des pièces de comédies musicales, puis des œuvres classiques. Notre objectif, c’est de faire découvrir les différentes couleurs que peut avoir l’orgue. »

Au répertoire très varié s’ajouteront aussi quelques medleys qui ne devraient laisser personne indifférent.

Les spectateurs qui ont une bonne oreille et qui sont venus aux éditions précédentes pourront également reconnaître certaines pièces jouées dans le passé. Les rénovations majeures que l’orgue a connues permettront toutefois à l’organiste de les interpréter différemment.

« ­Durant les trois premières éditions du spectacle, l’orgue fonctionnait à moitié. On faisait des travaux, mais on n’avait pas toute la tuyauterie qui était fonctionnelle. Donc, je revisite certaines de ces ­pièces-là, qui ont été refaites dans une tout autre couleur sonore. »

Un orgue qui a repris du mieux

Le projet de restauration majeure a été entamé en 2022, après qu’un bilan de santé de l’instrument eut été effectué.

Cette analyse avait effectivement permis à l’église de constater que, si rien n’était fait, l’orgue cesserait de fonctionner d’ici quelques années.

C’est l’organiste ­André ­Poulin qui s’est enquis de cet imposant projet, incapable de se résigner à voir mourir cet instrument qui, avec ses 33 jeux et 2 164 tuyaux, est l’un des plus imposants du diocèse et de la région.

Au moment d’écrire ces lignes, les trois phases qui avaient été prévues dans le plan de rénovation ont été complétées. La somme de 184 000 $ qui a été nécessaire à leur réalisation provient principalement des contributions volontaires et des commandites obtenues lors des cinq éditions des concerts précédents. À cela se sont ajoutés les dons de paroissiens et de visiteurs, puis l’aide financière du ­Fonds au ­Bénéfice de la ­Communauté de ­Lac-Mégantic.

Malgré la réalisation de ces trois phases telles que prévues, un dernier effort est toutefois nécessaire pour compléter la restauration.

« ­Comme pour tous les travaux de cette ampleur, tu trouves des problématiques que tu n’avais pas anticipées. On a réglé les plus urgentes, mais tout n’a pas pu être fait à l’intérieur des trois phases », explique ­André ­Poulin.

Si la population et les commanditaires sont aussi généreux que lors des éditions précédentes, les sommes amassées pour le concert du 17 octobre prochain devraient permettre de boucler le projet, pense l’organiste.

Mentionnons que l’entrée au spectacle se fait par contribution volontaire et qu’un reçu sera remis pour les dons de 20 $ et plus.