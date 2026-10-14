L’Orchestre du Septième Art s’arrête à Lambton - Adèle St-Jacques : Culture

Le président de Patrimoin’art Lambton, Denis Bélanger, et le directeur de sécurité incendie, Michel Fillion, ont hâte de voir l’église se remplir pour le concert-bénéfice. (Photo - Adèle St-Jacques)

L’Orchestre du ­Septième ­Art et sa soixantaine de musiciens seront en spectacle à l’église ­St-Vital de ­Lambton le 17 octobre prochain pour une soirée au profit du service de sécurité incendie desservant ­Lambton, ­Saint-Romain, ­Stornoway et ­Saint-Sébastien.

Cette sortie familiale fera découvrir aux spectateurs la magie d’un orchestre grâce à un voyage à travers des musiques de films marquants, accompagnées de projections sur écran géant. La chanteuse ­Valérie ­Bélanger, fille de l’organisateur ­Denis ­Bélanger, sera également présente le temps d’une chanson.

Des extraits musicaux des films ­Le ­Parrain, ­Le ­Masque de ­Zorro, ­Le ­Dernier des ­Mohicans et bien d’autres seront entre autres interprétés dans le cadre de cette soirée où violons, flûtes, trompettes, trombones, percussions, piano et moult autres instruments seront de la partie.

Patrimoine et musique au cœur d’un ­événement-bénéfice

Cette initiative est née du désir de ­Denis ­Bélanger, président de ­Patrimoin’art ­Lambton, de mettre l’église de la région en valeur. D’abord attiré par un spectacle de type « candlelight », l’organisateur désirait créer un événement qui marquerait davantage les esprits.

« ­Finalement, j’ai trouvé l’Orchestre du ­Septième ­Art sur ­Internet, raconte M. Bélanger. Et puis là, ça a été un énorme coup de cœur. Je me suis dit, « Wow, on veut avoir ça dans notre région ! » »

Quand il a réalisé l’engouement que pourrait rapidement gagner le concert, le président de ­Patrimoin’art ­Lambton a décidé de jumeler son initiative à une bonne cause.

Michel ­Fillion, directeur du ­Service de sécurité incendie de ­Lambton, a immédiatement été charmé par cette idée.

« Ça fait quand même longtemps qu’on n’avait pas organisé de levée de fonds. On trouve ça important de ramasser de l’argent pour soutenir un peu la municipalité, pour que l’argent nécessaire pour renouveler notre matériel spécialisé ne sorte pas juste du portefeuille des citoyens », ­partage-t-il.

Au grand bonheur des pompiers, les frais de 40 $ en prévente et 45 $ à la porte iront entièrement dans leur coffre, puisque l’ensemble des dépenses reliées à cet événement d’envergure ont été prises en charge par les nombreux commanditaires de la soirée bénéfice.