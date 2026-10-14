L’Orchestre du Septième Art s’arrête à Lambton - Adèle St-Jacques : Culture

Actualités
Billet
Clin d'oeil
Culture
Entreprise Innovation
Opinion
Sports
L’Orchestre du Septième Art s’arrête à Lambton
Le président de Patrimoin’art Lambton, Denis Bélanger, et le directeur de sécurité incendie, Michel Fillion, ont hâte de voir l’église se remplir pour le concert-bénéfice. (Photo - Adèle St-Jacques)
L’Orchestre du Septième Art et sa soixantaine de musiciens seront en spectacle à l’église St-Vital de Lambton le 17 octobre prochain pour une soirée au profit du service de sécurité incendie desservant Lambton, Saint-Romain, Stornoway et Saint-Sébastien.
Des extraits musicaux des films Le Parrain, Le Masque de Zorro, Le Dernier des Mohicans et bien d’autres seront entre autres interprétés dans le cadre de cette soirée où violons, flûtes, trompettes, trombones, percussions, piano et moult autres instruments seront de la partie.
Patrimoine et musique au cœur d’un événement-bénéficeCette initiative est née du désir de Denis Bélanger, président de Patrimoin’art Lambton, de mettre l’église de la région en valeur. D’abord attiré par un spectacle de type « candlelight », l’organisateur désirait créer un événement qui marquerait davantage les esprits.
« Finalement, j’ai trouvé l’Orchestre du Septième Art sur Internet, raconte M. Bélanger. Et puis là, ça a été un énorme coup de cœur. Je me suis dit, « Wow, on veut avoir ça dans notre région ! » »
Quand il a réalisé l’engouement que pourrait rapidement gagner le concert, le président de Patrimoin’art Lambton a décidé de jumeler son initiative à une bonne cause.
Michel Fillion, directeur du Service de sécurité incendie de Lambton, a immédiatement été charmé par cette idée.
« Ça fait quand même longtemps qu’on n’avait pas organisé de levée de fonds. On trouve ça important de ramasser de l’argent pour soutenir un peu la municipalité, pour que l’argent nécessaire pour renouveler notre matériel spécialisé ne sorte pas juste du portefeuille des citoyens », partage-t-il.
Au grand bonheur des pompiers, les frais de 40 $ en prévente et 45 $ à la porte iront entièrement dans leur coffre, puisque l’ensemble des dépenses reliées à cet événement d’envergure ont été prises en charge par les nombreux commanditaires de la soirée bénéfice.
À lire aussi
-
Sports
Le Club de golf de Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan
-
Sports
Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture
-
Actualités
Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région
-
Culture
Quand la poésie s’échappe de la page
-
Actualités
Chapelle Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer
0 commentaire
Notice: Trying to get property 'first_name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 285
Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 286
Notice: Trying to get property 'id_subscriber' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 287
- Le Club de golf de Lac-Mégantic couronne ses champions et dresse son bilan
- Le Sauro s’incline lors de son match d’ouverture
- Avantis Coopérative poursuit son soutien à la santé dans la région
- Quand la poésie s’échappe de la page
- Chapelle Saint-Noël-Chabanel : 80 ans d’histoire à célébrer
- Une première édition de la Nuit des sans-abri à Lac-Mégantic
- Le chemin de salut de Maurice Gareau
-
Lettre ouverte : Madame Diab, le sort d’une famille est entre vos mains
26 août 2026
-
Noces-talgie
12 août 2026
-
L’obstétrique au Granit : des promesses ne suffisent plus
24 juin 2026
{text}