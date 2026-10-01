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Le tournoi de la relève rapporte plus de 7000 $ aux clubs de la région

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 1 octobre 2026
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Le tournoi de la relève rapporte plus de 7000 $ aux clubs de la région - Adèle St-Jacques : Sports

L’équipe d’organisation du tournoi de la relève est composée de Guillaume Hallé, Jean-Sébastien ­Vachon, Pascal Hallé, Jean-Philippe Nadeau, Étienne Latulippe et Patrick Hallé. (Photo - Adèle St-Jacques)

Au grand plaisir des amateurs de hockey, une nouvelle édition du ­Tournoi de la relève (TDR) avait lieu la fin de semaine dernière afin de soutenir financièrement des clubs sportifs de la région.


Cette année les profits de l’événement sont partagés entre le club de ­Soccer ­Galaxie, l’Association de baseball mineur de ­Lac-Mégantic (les A’s), le club de volleyball les ­Mousquetaires et le ­CPA les ­Lames argentées.

La cagnotte de plus de 7 000 $ a été divisée au prorata de l’engagement bénévole de chacun des bénéficiaires lors de l’événement.

« ­Le ­Tournoi de la relève a été créé spécifiquement pour aider au financement des équipes sportives jeunesse de la région. Cette vocation, on y tient mordicus », partage ­Pascal ­Hallé, l’un des organisateurs de cet événement.

En tout et pour tout, depuis le premier ­TDR organisé en 2011, près de 100 000 $ ont été remis à des clubs sportifs de la région.

Pour assurer la pérennité de cet événement devenu tradition, les organisateurs ont veillé à intégrer de la relève dans leur équipe. « ­Comme ça, le jour où la vieille garde quittera, il y aura une continuité assurée. »

­Au-delà de cet objectif pécuniaire, M. Hallé est aussi très heureux de pouvoir offrir aux sportifs un événement fièrement méganticois.

Le hockey féminin aussi de la partie

Pour une première édition, le ­TDR a ouvert une catégorie pour les équipes féminines.

« ­Avec l’effervescence du hockey féminin, c’est quelque chose qu’on tenait à intégrer à l’intérieur de notre tournoi depuis un moment. Cette année, c’était une édition d’essai avec une formule plus amicale en deux de trois », partage ­Pascal ­Hallé.

Heureux des commentaires recueillis du côté des équipes féminines, le ­TDR est confiant pour la prochaine édition et croit réussir à attirer des clubs de la ­Beauce et de ­Sherbrooke.

« ­On croit réussir à avoir cinq, ­peut-être six clubs féminins. On aimerait leur offrir une formule de tournoi comme le masculin », précise finalement l’organisateur.

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