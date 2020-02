Focus sur les saines habitudes de vie - Claudia Collard : Actualités Éducation

À l’avant, des membres du comité jeunesse de la polyvalente Montignac : Alexys Jacques, Mayna Jacques, Moira Thibault-Miclette et Gabriel Morin. Seconde rangée, Rose Létourneau-Vachon (gagnante du prix coup de cœur niveau secondaire), Shirley Bilodeau (Table réalité jeunesse, partenaire du projet), la mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin et Diane Gaudreault (comité adulte). À l’arrière, l’enseignante Nathalie Lapré et Nathalie Bastarache, coordonnatrice de projets chez Intro-Travail et Carrefour jeunesse Emploi du Granit, organisme promoteur. La réalisation du magazine ZigZag a aussi été rendue possible grâce à l’apport de plusieurs partenaires du milieu, dont la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, la polyvalente Montignac et des établissements scolaires.

Désormais une tradition dans la grande région de Mégantic, le magazine ZigZag était distribué jusqu’au 21 février dans les 21 établissements d’enseignement de la MRC du Granit, à l’occasion de la Semaine de la persévérance scolaire. La 8e édition de cette publication conçue par et pour les jeunes d’ici regroupe quelque 130 textes dans ses versions papier et web, la plupart s’articulant autour des saines habitudes de vie, thématique retenue pour cette année.



«Bien sûr, l’alimentation saine et la pratique régulière d’un sport sont des sujets associés à la thématique proposée. Mais, comme on le souhaitait, certains jeunes ont abordé le sujet d’une façon plus large, par exemple sous l’angle de l’importance du temps de qualité avec les proches, de l’implication dans sa communauté, de l’environnement ou de la gestion du temps. On apprend même que des élèves de maternelle se sont initiés cette année à la méditation afin d’apprendre à devenir plus conscients d’eux-mêmes et de ce qui les entoure», fait valoir Nathalie Bastarache, coordonnatrice de projets chez Intro-Travail et Carrefour jeunesse Emploi du Granit.

Le lancement médiatique de la

8e édition du magazine ZigZag avait lieu lundi à la bibliothèque de la polyvalente Montignac. Tiré à 3400 copies, le magazine atteint près de 2000 foyers. «Les parents semblent l’apprécier autant que leurs enfants. Au fil des ans, nous avons vu circuler de nombreux commentaires valorisant les jeunes», transmet Mme Bastarache.

En tout, 460 textes provenant de 491 auteurs ont été soumis. Des comités jeunesse mis en place dans chacune des écoles étaient responsables du choix final, après une présélection effectuée par un comité adulte.

En plus de leur travail de sélection, les membres du comité jeunesse de la polyvalente Montignac ont pris part à diverses étapes de la conception du magazine, allant de la tournée des classes de leur établissement pour promouvoir le projet jusqu’à la distribution finale, en passant par la prise de photos, le vox pop et la création de la maquette.