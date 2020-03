Foule record au Carnaval Mégantuque! - : Actualités

La 8e édition du Carnaval Mégantuque a été riche en activités.

Le temps doux et le soleil de la fin de semaine dernière ont été plus que bénéfiques pour la 8e édition du Carnaval Mégantuque, où une foule record a été enregistrée. Les carnavaleux ont été comblés par la diversité des activités offertes, en plus des nouveautés qui ont été au rendez-vous pour satisfaire toutes les tranches d’âges. C’est donc mission accomplie pour l’organisation qui avait pour but de créer un rassemblement festif mettant en valeur l’expérience hivernale de la Station touristique Baie-des-Sables, un lieu hautement apprécié de tous.



L’événement a débuté vendredi matin avec le Carnaval scolaire. Près de 800 élèves ont profité d’une journée riche en activités, dont l’initiation à la pêche sur glace avec les pêcheurs expérimentés de l’Association Chasse et Pêche Lac-Mégantic, les glissades sur tube et les jeux gonflables. Malgré une température avoisinant les 30 degrés sous zéro, les enfants ont pu faire le plein de souvenirs en s’initiant à de nouvelles activités hivernales et en socialisant avec les jeunes des autres écoles.

Également sur place, ateliers avec les Cadets et les Scouts, dégustation de tire organisée par la MFR du Granit, jeux gonflables, nombreuses offres culinaires et animation continue sur le site. Cette année, l’expérience s’est même étendue jusqu’à minuit le samedi, où jeunes et moins jeunes ont pu taper du pied autour du feu avec un chansonnier offrant de la musique traditionnelle avant de voir exploser une myriade de feux d’artifice, tout cela en dégustant une queue de castor bien sucrée. Des nouveautés qui semblent avoir fait bien des heureux et qui seront certainement reconduites l’an prochain.

Les organisateurs tiennent à souligner l’apport de leurs partenaires financiers et des bénévoles, grâce à qui l’événement a été rendu possible.