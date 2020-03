Mehdi Bousaidan, hyperactif sur demande - Claudia Collard : Culture Humour

Mehdi Bousaidan a livré un spectacle survolté le 29 février.

D’entrée de jeu, Mehdi Bousaidan nous plonge dans l’univers parallèle de Netfix, rebaptisé Medflix pour la circonstance. Un écran géant en trois dimensions s’anime devant un public rapidement conquis. Faut dire que l’humoriste a une intense présence scénique, qu’on peut aisément qualifier d’hyperactive. Faut aussi dire qu’il a un don inné pour les personnages et un talent certain pour imiter de nombreuses langues étrangères. Faut dire surtout qu’il est fou raide. Et on aime ça!



Son et lumière à profusion pour ce véritable feu roulant de divertissement. Qui débute avec la voix d’un couple fictif, s’apprêtant à faire son choix sur la plateforme Medflix, en l’occurrence le spectacle Demain de Mehdi. Oups, version espagnole. Oups on est malencontreusement revenu au début. Ok peut passer l’introduction. Oups, sous-titres en arabe. Oups on doit reculer… ou avancer. Chaque fois, l’humoriste met ses prouesses physiques au service de la télé sur demande.

Demain, est un spectacle interactif, le public «choisissant» par applaudissement le déroulement de la soirée. Les péripéties de Mehdi dans de nombreux pays évoluent donc au gré de la mêlée, qui croule souvent de rire lorsque l’humoriste imite une langue étrangère. Amusant segment celui où il parle des sports olympiques «inventés» par les Norvégiens, diatribe interminable à l’appui.

L’imagination de Mehdi Bousaidan, qui signe tous les textes de son premier one man show, est largement mise à profit. Le numéro sur les sonneries de iPhone comme réveille-matin, qui réfèrent chacune à un certain type de personnalité, est particulièrement comique. Mais l’hilarité atteint des sommets lorsqu’il relate son arrestation policière à l’École nationale de l’humour parce qu’il avait en sa possession des armes… factices. Un récit véridique quoiqu’agrémenté avec une «fausse suite» choisie par applaudissements, à savoir la prise d’un otage.

Humain attachant et champion de l’autodérision, Mehdi Bousaidan a laissé plusieurs visages souriants dans son sillage. Un beau moment de relâchement, qui était offert le 29 février par le Comité culturel Mégantic, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.