Cellule de crise COVID-19: travail concerté au quotidien

La cellule de crise, mise en place par les intervenants du milieu économique, poursuit son travail afin de répondre le mieux possible aux besoins et préoccupations des entreprises et employeurs de la région de Mégantic.



En lien constant avec les députés fédéral et provincial, la SDE du Granit, la SADC région de Mégantic, de même que la Chambre de commerce et Commerce Lac-Mégantic jouent à la fois un rôle d’accompagnement, de relais d’information sur les programmes annoncés quotidiennement et d’initiateur pour soutenir l’achat local dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19.

À titre d’exemple, un message courriel a été envoyé à toutes les entreprises pour les sensibiliser au soutien psychologique à offrir aux employés mis à pied et pour leur donner des références à consulter.

Pour les clients de la SDEG, un moratoire de trois mois a été accordé sur leurs prêts FLI, et la SADC a contacté tous ses clients pour leur offrir aussi un moratoire de trois mois sur leur prêt.

Un tableau regroupant l’information sur les diverses mesures offertes aux travailleurs, entreprises et employeurs a été créé et est mis à jour régulièrement. Il peut être consulté dans la section COVID-19 du site de Chambre: ccrmeg.com. On y retrouve aussi un outil répertoriant toutes les entreprises avec leurs innovations et leurs nouveautés.