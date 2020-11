Trucs pour diminuer la facture d'électricité - : Actualités

En calfeutrant les fenêtres et les portes et en installant des coupe-froid, vous gagnerez en étanchéité.

Comment réduire vos frais de chauffage cet hiver





TRUCS POUR DIMINUER LA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

Pour répondre à nos différents besoins, les maisons consomment beaucoup d’énergie, particulièrement durant la saison froide. La bonne nouvelle, c’est qu’en mettant en pratique différents trucs, vous pouvez maximiser l’efficacité énergétique de votre habitation, mieux consommer et diminuer ainsi votre facture d’électricité. Tant votre portefeuille que la planète en bénéficieront!





Une bonne isolation

Selon Hydro-Québec, jusqu’à 25 % des pertes de chaleur d’un logis sont attribuables aux fuites d’air chaud et aux infiltrations d’air froid. Pour réduire le coût de chauffage, vous avez donc intérêt à vous assurer que votre résidence est bien isolée. Détectez les fuites d’air chez vous afin de remédier aux problèmes. Pour ce faire, vous pouvez simplement utiliser une feuille en papier et vous déplacer pour voir si la feuille bouge et vacille. Vérifiez également si les murs et les planchers sont froids à certains endroits.

• Sentez-vous un courant d’air quand vous êtes près des fenêtres et des portes? Est-ce que vos vitres sont froides? En calfeutrant les fenêtres et les portes et en installant des coupe-froid, vous gagnerez en étanchéité. Pour couper le froid, vous pouvez aussi appliquer une pellicule de cellophane sur vos fenêtres.

• En plus des fenêtres et des portes, bouchez les autres ouvertures susceptibles de provoquer une perte de chaleur : foyer, fondation, fente dans votre porte d’entrée pour le courrier, pourtour des tuyaux et des sorties de conduits de ventilation, plaque et boîtier des prises de courant et des interrupteurs, etc.

• Assurez-vous périodiquement de l’étanchéité des coupe-froid et remplacez-les au besoin.

• Si le temps est venu de remplacer vos fenêtres et vos portes, le programme gouvernemental Rénoclimat pourrait vous être très profitable. En plus d’obtenir une évaluation énergétique ainsi que des conseils en matière de travaux d’étanchéité et d’isolation, vous pourriez être admissible à une aide financière pour installer notamment des fenêtres et des portes homologuées ENERGY STARMD.





En résumé, garder la chaleur à l’intérieur et bloquer les infiltrations d’air froid, c’est vraiment le nerf de la guerre pour diminuer la facture d’électricité en hiver.





Un chauffage judicieux

Pour réduire le coût de chauffage, il est aussi indispensable d’avoir des dispositifs efficaces et de bonnes habitudes. À cet égard, le meilleur truc est de remplacer les thermostats mécaniques par des modèles électroniques programmables. Vous pourrez ainsi chauffer votre habitation en fonction de vos besoins, c’est-à-dire en diminuant la température durant la nuit et quand vous êtes absent et en l’augmentant à d’autres moments ou dans certaines pièces. L’installation de ces thermostats pourrait vous faire économiser jusqu’à 10 % sur vos frais de chauffage. De quoi rentabiliser assez rapidement votre investissement!





De manière générale, pour obtenir un chauffage judicieux, retenez ceci :

• Hydro-Québec précise qu’en réduisant la température de consigne (celle qu’on veut atteindre dans une pièce) de seulement un degré Celsius, il est possible de réduire le coût de chauffage de 5 à 7 %.

• Fermez la porte de vos pièces inoccupées et optez pour une température de consigne plus basse dans celles-ci. Si vous avez un garage, inutile de le surchauffer!

• Ne bloquez pas les sources de chaleur en plaçant un meuble devant.

• Fermez les rideaux et les stores la nuit et ouvrez-les le jour. Laissez ainsi pénétrer le soleil par les fenêtres pour qu’il réchauffe l’intérieur le jour et empêchez l’air froid de le refroidir la nuit.

• Les chaufferettes électriques portatives sont déconseillées. Avant d’opter pour un chauffage d’appoint, qui n’est pas une solution efficace à long terme, il est primordial de voir à ce que votre habitation soit adéquatement isolée.

• Vous êtes frileux? Habillez-vous chaudement pour éviter de trop chauffer votre résidence. Cela vous permettra de procéder à un réglage judicieux des températures tout en demeurant confortable à la maison.





Attention – Même en cas d’absence prolongée, il faut éviter de trop baisser le chauffage. Vous ne voulez quand même pas provoquer un gel de tuyau! Des précautions sont à prendre en cas d’inoccupation de l’habitation pour plus de 15 jours. Informez-vous auprès de votre représentant en assurance





Autres gestes qui comptent

En plus des deux grands principes évoqués précédemment, soit une bonne isolation et un chauffage judicieux, différents gestes peuvent contribuer à réduire vos frais de chauffage. En multipliant les astuces, vous pourriez diminuer votre facture d’électricité de façon notable.

• Si vous avez des ventilateurs de plafond, sachez qu’ils sont très utiles l’hiver aussi pour mieux distribuer la chaleur. Il suffit de régler la rotation des pales pour faire descendre l’air chaud du plafond.

• Entretenez vos appareils de chauffage. La poussière qui s’accumule au fil du temps nuit à leur efficacité et les empêche de bien diffuser la chaleur. Eh oui, faire le ménage est un truc pour réduire votre coût de chauffage!

• Il faut faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année. En plus de prévenir les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone, le ramonage assure un meilleur rendement, ce qui permet des économies d’énergie.

• Si vous avez une fournaise ou une thermopompe, remplacez le filtre pour permettre à ces appareils de fournir leur plein potentiel. Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive. Chose certaine, plus vous poserez des actions, plus les effets cumulés se feront sentir!





IMPORTANCE DE L’ASSURANCE HABITATION

Pour avoir l’esprit en paix, en hiver comme le reste de l’année, il vous faut une assurance habitation adaptée à vos besoins. Informez votre représentant en assurance du type de chauffage que vous avez à votre résidence et du chauffage d’appoint que vous utilisez. Il pourra vous informer sur les projets de rénovation ou les gestes de prévention qui peuvent être avantageux pour vous. Diminuer votre facture d’électricité et votre prime d’assurance, c’est plus d’argent dans vos poches!





Maintenant que vous connaissez les principes et les trucs pour réduire votre coût de chauffage, à vous de jouer! Quand économie rime avec écologie, c’est encore plus motivant. Une bonne isolation, un chauffage judicieux et d’autres petits gestes simples vous permettront à la fois d’être bien à la maison cet hiver et de sourire en recevant une facture d’électricité raisonnable.



