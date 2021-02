Cinéma en zone rouge: «C’est toujours ça de gagné!» - Rémi Tremblay : Actualités Économie Coronavirus (COVID-19)

François Painchaud met la main à la pelle pour préparer l’ouverture de son cinéma.

Du cinéma en salle à des horaires différents, sous restrictions sanitaires rehaussées avec le port du masque de procédure en tout temps, le propriétaire du Cinéma Mégantic, François Painchaud, ne va pas trop s’en plaindre. «Avoir le droit d’ouvrir alors qu’on est encore en zone rouge, c’est toujours ça de gagné!», dit-il, conscient que les propriétaires de restaurants, de bars et le milieu de la culture au complet auraient sans doute aimé voir, eux aussi, la lumière au bout du tunnel.





Il a acheté des masques de procédure, la seule chose qu’il pourra vendre à l’entrée puisqu’aucune consommation ne sera permise sur place. Pas de popcorn, pas même une bouteille d’eau, pour éviter que les spectateurs enlève leur masque pour… boire!





Avec le couvre-feu maintenu à 20h en zone rouge, lui et les autres propriétaires de salles de cinéma ont dû adapter les horaires de projection afin de permettre aux spectateurs de retourner à la maison sans problème! Un petit gain sur l’an dernier, l’occupation de la salle. Toujours deux bancs fermés entre chaque spectateur, mais cette fois toutes les rangées seront accessibles.





François Painchaud en est bien conscient: «Ouvrir, c’est purement un service communautaire. Quand t’enlèves la part des recettes au distributeur et la part au gouvernement, il n’en reste pas épais. Le modèle de la soirée au cinéma ne tient plus, quand tu ne peux plus rien vendre!» Aussitôt que l’Estrie plongera en zone orange, il pourra rouvrir sa concession de popcorn et de friandises. Ce qui a joué dans sa décision d’ouvrir malgré toutes les restrictions sanitaires c’est «je vais être là pour le monde!» Et les distributeurs québécois sont au rendez-vous!