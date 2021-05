La haute vitesse sera accessible dans toute la MRC - Claudia Collard : Actualités

L’accès à la haute vitesse deviendra réalité à la grandeur de la MRC du Granit. Une somme de 38 millions de dollars sera investie, permettant à 2850 nouveaux foyers d’être branchés d’ici septembre 2022. Les travaux seront réalisés par TELUS et Sogetel, qui procéderont à l’inventaire du territoire au cours des prochaines semaines.

Réalisés par l’entremise de l’Opération Haute vitesse Canada-Québec, les travaux seront déployés en partie par Sogetel, qui obtient un financement de 21,3 M$ pour le branchement de 2400 ménages, projet totalisant 25,9M$ $. De son côté, TELUS bénéficie d’un soutien de 5,2 M$ sur un investissement de 12,2 M$ en vue de couvrir 450 foyers.





«Enfin! Ça fait longtemps qu’on attendait ça! Je ne compte plus le nombre de rencontres liées à cet important dossier. Je remercie tous les élus concernés de leur patience et de leur très grande collaboration à ce projet», transmettait le député de Mégantic, François Jacques, en conférence de presse virtuelle le 3 mai.





«La pandémie de COVID-19 a montré qu’il n’a jamais été aussi important de connecter tous les Québécois à l’internet haute vitesse. Nous continuerons d’investir et de travailler en partenariat avec le Québec jusqu’à ce que tous les foyers et entreprise y aient accès», partage Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.





«Nous sommes heureux de contribuer au développement économique régional en offrant aux citoyens un service essentiel, surtout en période de pandémie», affirme Richard Biron, vice-président du développement d’entreprise chez Sogetel. Il précise que les travaux se dérouleront en parallèle sur l’ensemble du territoire granitois. L’objectif, brancher à la haute vitesse tous les foyers qui ont un compteur d’Hydro-Québec.





Par voie de communiqué, la préfet Marielle Fecteau a salué cette annonce, qui permettra à la MRC du Granit de voir la presque totalité des résidences de son territoire être desservies par la fibre optique. «Dans le présent contexte de télétravail, d’école à la maison et avec l’arrivée de nouveaux résidents venus s’établir dans les différentes municipalités du territoire, il devenait plus que jamais essentiel de pouvoir répondre aux besoins des citoyens dans le domaine des télécommunications. Cette annonce et d’autant plus réjouissante que le programme implique une livraison de service qui est relativement rapprochée dans le temps.»





Réaction positive également du côté du député fédéral Luc Berthold, pour qui l’accès aux services internet haute vitesse dans le Granit était aussi une priorité. «Je ne compte plus les rencontres, les lettres, les interventions en Chambre des communes pour faire pression sur le gouvernement et pour débloquer ce dossier dans notre région. Je me réjouis donc de cette annonce. Je m’assurerai maintenant qu’elle se matérialise et devienne réalité.»