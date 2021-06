eSolutions, pour propulser les ventes à l’international - Claudia Collard : Actualités Économie

À l'instar des autres sites de production d'eSolutions, l'usine Bestar de la rue Villeneuve pourrait fabriquer des meubles pour d’autres marques du groupe d'ameublement.

Un an après l’achat de Bush Furniture Industries par Bestar, eSolutions groupe d’ameublement chapeaute désormais les deux entreprises. Pas de changement de nom pour l’usine de Lac-Mégantic mais plutôt la création d’une nouvelle appellation pour la société mère, nommée Bestar Bush depuis la fusion.

«En fait, le nom Bestar Bush n’a jamais existé officiellement. La création d’eSolutions va faciliter les opérations, notamment pour nos fournisseurs et nos transporteurs. Même s’il s’agit d’une même compagnie, on se faisait encore demander si on appelait pour Bush ou Bestar. Maintenant, on dira que c’est pour eSolutions. Ça va éviter la confusion», explique Martin Tardif, vice-président senior développement des affaires et produits pour eSolutions groupe d’ameublement.





Pas question de modifier les noms de Bestar et Bush, qui sont justement les marques de commerce d’eSolutions. «Notre nom, c’est ce qui vaut cher; comme on fait de la vente en ligne, c’est la chose la plus importante à conserver», précise M. Tardif, ajoutant que, dans ses projets d’expansion, le groupe eSolutions souhaite accueillir d’autres marques afin d’élargir sa gamme de produits et propulser les ventes sur le marché international.





Les travailleurs de l’usine Bestar Lac-Mégantic et de Sherbrooke ont été rencontrés dans la foulée de la création de la nouvelle marque corporative. «On leur a expliqué que le nom de Bestar allait demeurer mais que c’est possible qu’un jour on fabrique des meubles de la marque Bush (et éventuellement d’autres marques) à Lac-Mégantic. L’inverse a déjà été fait à l’usine de Jamestown parce qu’on avait atteint notre pleine capacité de production ici», communique Martin Tardif, ajoutant que l’affiche de la rue Villeneuve et les manteaux donnés aux employés porteront éventuellement les logos Bestar et eSolutions.





Le siège social du Groupe demeure à Sherbrooke, au sein des bureaux actuels de Bestar. En plus des sites de production de meubles à Lac-Mégantic et Sherbrooke, eSolutions a aussi des employés dans les états américains de New York, Pennsylvanie et Californie, de même qu’en Asie.