La Coalition entendue à Ottawa - Rémi Tremblay : Actualités Sécurité ferroviaire

Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic.

Le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, témoignait jeudi, le 17 juin, devant le Comité permanent des Transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes à Ottawa concernant la sécurité ferroviaire au Canada.

Son intervention portera entre autres sur les risques associés au transport du pétrole sur les rails, ainsi que sur la tenue d’une manifestation citoyenne aux abords de la voie ferrée du centre-ville de Lac-Mégantic, le 6 juillet 2021, lors de la huitième commémoration de la tragédie survenue en 2013. «L’objectif de cet événement est l’obtention d’un moratoire permanent du gouvernement fédéral et du CP interdisant tout projet de transport de pétrole par train par Lac-Mégantic et sa région immédiate dans le futur, prévient M. Bellefleur. La population de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit a assez souffert de cette calamité pour en être dorénavant protégée