Les coûts de la tragédie demeurent nébuleux - Rémi Tremblay : Actualités Tragédie à Lac-Mégantic

L’avocat Daniel Larochelle

Huit ans après la tragédie de Lac-Mégantic, l’avocat Daniel Larochelle juge opportun que le gouvernement du Québec rende publique le montant total des dépenses qu’il a engagées. Le gouvernement fédéral a-t-il payé 50% de la facture comme il s’y était engagé?

«Les médias ont très peu rapporté les montants alloués par les gouvernements en rapport avec la tragédie. Le 17 mai 2014, La Presse révélait que le coût de la tragédie de Lac-Mégantic représentait à cette date la somme de 409 236 276 dollars, selon l’estimé préliminaire du gouvernement du Québec. Selon le journaliste Denis Lessard, Québec et Ottawa devront débourser chacun 204 millions une fois le dossier réglé.» Au moment de la parution de l’article, le Québec n’avait livré à La Presse que le montant global. «Or, ajoute l’avocat Larochelle, cinq ans plus tard, le 31 mai 2019, le bureau d’enquête du Journal de Québec et du Journal de Montréal révélait la facture finale des coûts, soit la somme de 278 658 000 $, le journaliste Nicolas Lachance mentionnant qu’il s’agissait là de la facture «quasi finale» de la catastrophe. Le montant payé par Ottawa à Québec totalisait, en mai 2019, un montant de 140 millions $», selon les termes de l’Entente d’assistance financière découlant du sinistre survenu dans la ville de Lac-Mégantic.





Là où l’avocat du recours collectif fronce les sourcils, c’est l’avertissement qu’avait servi à Québec, le ministère de la Sécurité publique du Canada : «les dépenses et les réserves à prendre par les ministères et organismes après cette date (du 31 mai 2019) ne peuvent être réclamés au fédéral», signalait la porte-parole Louise Quintin.





Pourtant, le 4 décembre 2020, soit 18 mois plus tard, le ministère de la Justice du Québec mentionne avoir maintenant terminé son analyse des dommages qu’il a subis et chiffre le montant final à 324 856 477 $. «Si l’on se fie aux informations rapportées par les médias, nous pouvons constater un écart important entre les différents montants, soit 204 millions en 2014, 140 millions en 2019 et 162 millions en 2020. Il est difficile de comprendre de pareils écarts et c’est pourquoi, dans un souci de transparence et d’équité pour les citoyens de Lac-Mégantic, je demande que le gouvernement du Québec rende publique l’entente de remboursement qu’il a signée avec Ottawa en 2013, ainsi qu’un tableau détaillé des dépenses qu’il a engagées dans la tragédie en date du 4 décembre et la portion des dépenses remboursées par le gouvernement fédéral», insiste l’avocat.





Au 31 mai 2019, c’est le ministère de l’Environnement qui avait produit la plus grosse facture, à 115 millions $, suivi de celle de la Sécurité publique à 86 M$ et des Affaires municipales à 50 M$. Le ministère de la Justice avait facturé un peu plus de 10 M$, la Santé et les Services sociaux pour 6,2 M$ et Sûreté du Québec 5,7 millions $, soit presque quatre fois plus que le ministère de l’Économie à 1,6 M$.