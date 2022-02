Acronymophile veut dire «qui aime les acronymes». Depuis le début du 20e siècle, on aime à nommer un organisme, une entité ou autre en se servant d’un acronyme qui peut être formé par les premières lettres de chaque mot qui identifie cet organisme ou entité. On peut aussi forger un acronyme en se servant des premières syllabes de chaque mot de cette identification. Ainsi, nous avons CEGEP pour Centre d’enseignement général et professionnel ou RADAR issu de l’anglais RAdar Detection And Range. Un sigle se prononce en épelant chaque lettre et s’il se lit comme un mot c’est un acronyme.





L’acronyme sert à nommer pour abréger l’appellation. Ainsi l’acronyme se doit d’être relativement court pour être efficace dans son utilisation; prononcer le sigle ou l’acronyme en deux à quatre syllabes en facilite l’usage : Cegep, Unesco, CSN, OPEP, etc. L’acronymophilie peut devenir un signe clinique d’une maladie grave chez certaines personnes travaillant dans les bureaux de certaines organisations ou de certains ministères des différents paliers gouvernementaux. Cette maladie se nomme la néodénomminatite qui est une propension à vouloir renommer un organisme ou une entité dont l’usage du nom est déjà répandu dans la population. Cette maladie a deux formes: une légère, c’est-à-dire qui accapare seulement un peu de temps de travail de la personne affectée, alors une redéfinition de ses tâches devrait suffire; une sévère, c’est-à-dire qui accapare tout son temps de travail, alors il faut abolir son poste!





Les exemples de néodénomminatite sont nombreux et ne se résument pas à l’acronymophilie. Ainsi CSST est devenu CNESST (6 syllabes), porte d’entrée unique pour les services en matière de travail, on aurait dû alléger l’appellation. Les exemples abondent, mais je me dois de souligner l’horreur, le summum: le «Centre hospitalier du CSSS du Granit – CIUSSS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke » est l’exemple parfait du délire. Personne ne se sert de cette appellation pour dire où il travaille, personne ne se sert de cette appellation pour dire où il se fait soigner. Centre hospitalier de Lac-Mégantic devrait suffire, pour toujours. La néodénomminatite occasionne toujours de nouvelles dépenses en imprimerie, papeterie, etc.





Plusieurs raisons peuvent porter à renommer un organisme, une entité ou une région. L’une de ces raisons est que le nom, le sigle ou l’acronyme n’est plus représentatif de l’organisme, de l’entité ou de la région.





Mais la raison ultime qui devrait être refusée est la nostalgie. Vive l’Estrie (2 syllabes)!





Jean Labbé