Invasion russe en Ukraine: «Le Canada doit en faire encore plus!» - Rémi Tremblay : Actualités Politique

Un appel du député Luc Berthold à s’unir contre le dictateur Poutine et pour le peuple ukrainien.

Le député de Mégantic-L’Érable et chef adjoint de l’Opposition officielle à Ottawa, Luc Berthold, presse le gouvernement à adopter de nouvelles mesures afin de contrer l’invasion russe de l’Ukraine. «L’invasion de l’Ukraine par les troupes de Poutine n’est rien de moins qu’une grave violation du droit international. Le Canada a la responsabilité d’adopter de nouvelles mesures à titre de représailles envers le dirigeant Vladimir Poutine.»

Tout en soutenant les mesures adoptées par le gouvernement jusqu’à maintenant, Luc Berthold estime que le premier ministre Justin Trudeau a le pouvoir d’en adopter d’autres… immédiatement ! «Cette invasion pleinement injustifiée constitue une réelle menace non seulement pour l’Europe mais pour l’ordre, la paix et la sécurité à l’échelle internationale», ajoute-t-il.





Parmi les mesures supplémentaires que le Parti conservateur souhaiterait voir adopter : déclarer l’ambassadeur de la Russie au Canada, Oleg Stepanov, persona non grata et l’expulser du Canada; rappeler l’ambassadeur du Canada à Moscou; demander au CRTC de révoquer les licences des radiodiffuseurs contrôlés par l’État russe; isoler la Russie sur le plan international en cherchant à la retirer d’organisations comme le G20 et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.