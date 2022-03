Inscriptions et voyage en France - : Sports

Les participants au voyage du Galaxie en France. Absents de la photo : Xavier Bégin, Gregory Augsburger et Yannick Thibault.

Le club de soccer Galaxie poursuit les préparatifs en vue d’une tournée de soccer en France à l’été 2022. Treize athlètes U16 et six adultes accompagnateurs feront partie de ce premier projet de soccer international d’une durée de 12 jours, du 22 juin au 3 juillet. L’itinéraire du voyage comprend trois étapes : un premier arrêt de sept jours à La Tranche sur Mer pour une académie de soccer, en plus d’une participation à un tournoi, puis Dourdan, un village jumelé à la Ville de Lac-Mégantic, pour un échange sportif et culturel de quatre jours et fin de parcours à Paris, pour la visite de différents attraits.





Des campagnes de financement se poursuivent : vente de billets des Chevaliers de Colomb, deux activités au restaurant Le Malte’lo, le dimanche 27 mars et le samedi 30 avril, lave-auto au garage Bilodeau Collision les 8, 9 et 10 avril, ainsi que l’organisation d’un tournoi de «futsal» adulte les 22 et 23 avril. Plusieurs autres sources de financement soutiendront le projet d’envergure évalué à plus de 50 000$.





Période d’inscription





Le club de soccer Galaxie de la région de Mégantic est en période d’inscription en ligne pour les catégories U9 à Senior (volet compétitif) jusqu’au 14 mars. Suivront les inscriptions U4 à U8 (volet local).





Pour plus d’informations, on contacte le 819 554-8372 ou des membres du conseil d’administration dont Martine Pelletierm présidente, Éric Bilodeau, vice-président, Michel Aubin, trésorier, Aerthur Laumonier, directeur technique et page Web, Gregory Augsburger, entraineur, Karine Durand, publicité, et Jean-Jacques Deveau, responsable des commandites.