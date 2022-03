Arnaud Soly présente «Presque adulte» - : Culture Humour

Spontanéité, authenticité, créativité et humour singulier. La table est mise pour accueillir Arnaud Soly dans son premier one man show, Presque adulte, le mardi 15 mars, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Quiconque possède un ordinateur et une connexion Internet connait assurément Arnaud Soly. C’est grâce au web, à grands coups de vidéos virales remplies de caricatures hilarantes, que l’humoriste de 29 ans s’est frayé un chemin vers la télévision et la radio, où il signe aujourd’hui chroniques et capsules chaque semaine. Comédien professionnel et rappeur en plus d’être un stand-up hors pair, l’humouriste joue aussi plusieurs chansons… à la flûte nasale!

Mais, évidemment, Arnaud Soly est bien plus qu’un flutiste nasal. Celui dont le parcours d’improvisateur lui confère une grande aisance sur scène fait montre d’un humour d’observation original, avec lequel il décortique le monde qui l’entoure. Il pose son regard candide et cynique sur les bars, sa famille, sa santé et ses cours de conduite. Un spectacle bien personnel qui saura toucher et faire rire. Pourquoi Presque adulte? Parce qu’on est rendu trop vieux pour être jeune.

Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.