Un tout inclusâ€¦ jusquâ€™Ã  la fin de vos jours! - : Culture ThÃ©Ã¢tre

Les comédiens François Grisé, Jean-François Gaudet, Marie Cantin et Marie-Ginette Guay dans la pièce Tout inclus. (Photo Lino Cipresso)

Souhaitant comprendre l’expérience vécue par ses parents, François Grisé a fait deux séjours d’un mois dans une résidence privée pour aînés… à l’âge de 43 ans. Un univers de déambulateurs, de confidences, de cafétéria, de solitude, de jeux de cartes… Donnant naissance à la pièce documentaire Tout inclus, qui sera présentée le mardi 29 mars, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Par l’entremise de ses expériences familiales, de ses rencontres avec les résidents et d’entrevues avec des experts, l’auteur nous confronte à nos responsabilités individuelles et collectives. Comment bâtir un projet de société inspirant et plus humain pour nos aînés et pour nous tous? C’est la question que pose cette enquête citoyenne, production de Porte Parole et Un et un font mille, en collaboration avec le collectif Nous sommes ici, à qui l’ont doit notamment J’aime Hydro.





Alexandre Fecteau assure la mise en scène de la pièce, dont la dramaturgie a été confiée à Annabel Soutar et Agathe Foucault. En plus de François Grisé, les planches accueilleront les comédiens Marie Cantin, Marie-Ginette Guay et Jean-François Gaudet. La première partie de Tout inclus plonge le spectateur directement au cœur de l’expérience de François et la deuxième partie relate l’enquête socio-économique proprement dite. En résulte un tout à la fois informatif et attendrissant, inquiétant et réconfortant, suscitant tant le rire que l’introspection.





S’il est question de vieillissement, cette défaillance qui entraîne le déménagement, ce sont avant tout les liens amoureux, amicaux et familiaux qui sont mis en relief. De femmes et d’hommes qui témoignent de leur jeunesse, de leurs amours, de la naissance de leurs enfants, de leur carrière, de la maladie, du deuil… À mille lieues du misérabilisme, Tout inclus traite d’un sujet nécessaire, avec lucidité et sensibilité.