Chantier majeur sur la rue Laval cet été - Claudia Collard : Actualités Municipalité

Le tronçon de la rue Laval compris entre Victoria et Gagnon fera l’objet de travaux majeurs cet été.

Colonne vertébrale du réseau routier de Lac-Mégantic, la rue Laval est fréquentée par quelque 11 000 véhicules quotidiennement. Or, l’état de dégradation des infrastructures souterraines est tel que d’importants travaux de réfection s’imposent. Le tronçon compris entre les rues Victoria et Gagnon fera l’objet d’un chantier cet été et une seconde phase est prévue en 2023 pour compléter le tracé jusqu’à la rue Sévigny. Total des investissements: 10 M$.

L’imposant chantier complètera la réfection de toute l’artère principale, dont le premier tronçon, entre Villeneuve et Victoria, a fait l’objet de travaux en 2014. Des inspections au moyen d’une caméra souterraine ont révélé que les conduites, conçues en grès et datant d’au moins 60 ans, sont en état de dégradation avancée, en plus d’être connectées de façon à ce que des eaux pluviales se déversent dans l’égout sanitaire. «La rue Laval est de niveau rouge, faisant en sorte que le chantier est une priorité dans le plan des infrastructures municipales approuvé par le gouvernement du Québec», précise la mairesse Julie Morin, informant que les travaux de 10 M$ sont subventionnés à 50%.





Le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pour des infrastructures en PVC sera effectué jusqu’au centre hospitalier; la partie plus au nord fera uniquement l’objet de travaux de resurfaçage. Des ajouts seront par ailleurs apportés pour favoriser les déplacements actifs et limiter la sédimentation vers le lac.





Une piste cyclable de 2,1 km sera aménagée du côté du cimetière. De l’autre côté de la rue, le trottoir qui s’arrête présentement à la rue Gendreau sera prolongé. Par ailleurs, pas moins de 50 îlots de végétation seront ajoutés pour une «meilleure gestion des eaux pluviales pour protéger le lac et une plus grande qualité du paysage urbain», décrit Mme Morin.





Cette dernière indique que les principaux commerçants ont été rencontrés individuellement au cours des deux dernières semaines, permettant de répondre à leurs questions et procéder à des ajustements au besoin. Une rencontre d’information s’adressant aux 63 propriétaires riverains a aussi été tenue le 24 mars. «On a été très agréablement surpris des réactions; les gens étaient satisfaits de nos réponses», fait valoir la mairesse de Lac-Mégantic, précisant que tous les arbres seront conservés.





L’appel d’offres pour le choix de l’entrepreneur a été lancé le 24 mars et le contrat sera octroyé le 17 mai, laissant entrevoir le début des travaux en juin. Un plan de circulation sera soumis par l’entrepreneur pour ce chantier, qui avancera 30 mètres à la fois. «On va s’assurer que les commerces situés sur le parcours soient clairement indiqués pour minimiser les impacts négatifs», transmet Julie Morin.





Présentation publique