Lac-Drolet fêtera ses 150 ans en juillet - Rémi Tremblay : Actualités Événements

Dans l’ordre habituel, le maire de Lac-Drolet, Michel Ouellet; Isabelle Plante, du bureau du député Luc Berthold; le président de la Caisse Marc L’Écuyer; le président du Comité des fêtes du 150e Gilles Poulin, Gaétan Gagnon, conseiller; l’agente de développement Marie-Ève Lamour et l’agent de développement de la SDEG, Xavier Mc Tlish.

Il y aura beaucoup de monde à Lac-Drolet, durant le week-end du 21 au 24 juillet, pour les célébrations du 150e anniversaire du village. La programmation a été dévoilée le 3 mai par le président des festivités, Gilles Poulin.

Une programmation déclinée en plusieurs volets. Culturel d’abord, avec la pièce de théâtre «Lac-Drolet, je t’aime, je t’aimais, je t’aimerai!» à la Maison du Granit le jeudi et le vendredi soir à la salle municipale, le spectacle du groupe Lezor Ganes, vendredi soir au Parc des générations, suivi le lendemain, samedi par Bon Jovi Xperience. Au volet patrimonial, le samedi, exposition du Cercle des fermières et de photos d’époque à l’école des Monts-et-Lacs et un circuit d’environ un kilomètre, au centre du village, permettant de découvrir une vingtaine de résidences anciennes et tours guidés de la municipalité et de son parc industriel.





Le volet sportif comprend, le même week-end, le tournoi de balle-molle et celui de dek hockey. Et le dimanche, après le brunch, une messe à l’ancienne.





«Comme maire d’une municipalité, on est toujours fier d’annoncer des fêtes dans notre communauté. D’autant plus fier qu’au cours des deux dernières années, on voyait défiler les mois et on était toujours dans les mesures sanitaires jusqu’au cou, a souligné le maire Michel Ouellet. Célébrer les 150 ans d’une communauté, c’est regarder notre point d’origine, le chemin parcouru au cours de ces années, c’est regarder où nous sommes rendus et vers où on veut aller.»