Un 6 juillet de recueillement en toute simplicité - : Actualités Tragédie à Lac-Mégantic

Invitation à déposer des fleurs sur les rails le 6 juillet prochain.

Neuf ans après la pire tragédie environnementale en Amérique du Nord, où 47 personnes de la communauté ont perdu la vie, la Ville de Lac-Mégantic prendre un temps d’arrêt, un moment pour se remémorer les moments difficiles mais également tout le chemin parcouru depuis.

Comme par les années passées, la Ville mettra ses drapeaux en berne et les élus iront déposer une gerbe de fleurs à l’espace mémoire dès 8h le matin. Ils inscriront sur un galet un mot ou une pensée teintée de bienveillance. Les citoyens sont invités à se joindre à eux. Une minute de silence sera tenue en mémoire des 47 victimes et leur famille. «Nos citoyens sont marqués à jamais par ces événements qui ont touché toutes les sphères de notre communauté. Cette journée particulière nous permet de nous arrêter réellement pour nous rappeler nos disparus, les repères que nous avons perdus mais aussi ultimement toutes les épreuves traversées et les pas que nous avons faits collectivement et personnellement pour nous relever», explique la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.





Cérémonie et envolée de cloches

À l’initiative de l’église Sainte-Agnès, une cérémonie religieuse aura lieu à 11 heures. L’abbé Francis Morency la présidera. À midi, comme à chaque année depuis les tragiques événements, les cloches de l’église Sainte-Agnès résonneront 47 fois, en hommage aux victimes. L es membres de la population sont invités à apporter des fleurs, qui seront déposées près du monument du livre de granit, devant l’église, là où sont inscrits les noms des victimes de la tragédie.





«Ce moment de recueillement est important pour la communauté rassemblée entre l’église et à l’espace mémoire, construit sur le site de l’ancien Musi-Café. Pendant ce court moment, nous arrêterons la circulation automobile à proximité afin de marquer ce temps et de favoriser le calme et la sérénité pour cette période de recueillement complet», ajoute Julie Morin. «Enfin, d’autres initiatives citoyennes pourraient s’ajouter afin de souligner cette journée bien particulière pour les Méganticois. Par ailleurs, la Ville a obtenu la confirmation de la part du Canadien Pacifique à l’effet qu’aucun train ne circulera sur les rails ce 6 juillet, une marque de respect minimale et nécessaire pour la population lors de cette journée de commémoration», souligne-t-elle.





Des fleurs sur les rails

De son côté, la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic invite une fois de plus ses membres ainsi que les citoyens à venir déposer une gerbe de fleurs des champs près de la voie ferrée ou à l’Espace mémoire, lors de la cérémonie commémorative et à se regrouper près de l’enseigne électronique, face à l’église Sainte-Agnès, au moment des 47 coups de cloches.





«Ce geste symbolique se veut un hommage afin de ne jamais oublier les 47 victimes et leurs proches qui ont payé de leur vie et de leur santé pour les négligences d’une industrie ferroviaire avide de profits sans égard à la vie humaine. Aujourd’hui encore, il importe de se rappeler cette calamité, partage le porte-parole de la Coalition, Robert Bellefleur. Il faut prendre conscience que malgré les neuf années qui viennent de s’écouler, des trains sillonnent encore le centre-ville de Lac-Mégantic en y transportant quotidiennement des produits pétroliers et des matières dix fois plus dangereuses que le pétrole de schiste qui a enlevé 47 vies et enflammé notre centre-ville le 6 juillet 2013.»