Le gardien Fréchette sait dresser dans la victoire du Sauro - Jean Girard : Sports Hockey

Le gardien Justin Fréchette Charles-Olivier Nadeau, auteur de trois buts.

Le Sauro recevait les Cobras de Princeville le vendredi 17 janvier. Le gardien Justin Fréchette, avec ses 45 arrêts sur les 48 lancers dirigés vers son filet, a conduit son équipe à une victoire de 6 à 3 contre les détenteurs du 3e rang au classement.



Après seulement deux minutes de jeu, Antoine Savard et Charles-Olivier Nadeau avaient donné une avance de 2 à 0 aux locaux, que Kevin Jacques a augmenté avec un 3e but inscrit à 8:28 avant le premier but des visiteurs par Bryan Gardner à 10:22. Nadeau en ajoutait un 2e à 13:26 et Olivier Therrien, à 15:09, procurait une avance de 5 à 1 au Sauro en cette fin de première période.



Cet avantage au tableau indicateur n’aurait été possible sans les 20 arrêts du gardien Fréchette, qui n’a fléchi qu’à une occasion au premier vingt, contre les 21 attaques des visiteurs. Les joueurs locaux ont enfilé cinq buts sur 13 lancers vers la cage protégée par Samuel Laberge, dont les 4e et 5e en avantage numérique d’un joueur.



Et pour poursuivre cette attaque, dès la première minute du 2e tiers, Charles-Olivier Nadeau en ajoutait un 3e pour son tour du chapeau. Lors de cette période, les joueurs d’Alain Bisson ont resserré la défensive ne permettant que 12 lancers aux adversaires. À 17:25, Nathan Ouellette finalisait la marque à 6 à 2 après 40 minutes de jeu.

À la 3e période, la consigne était de renforcer la défensive, de contrer les attaques des visiteurs, de limiter les lancers vers le filet du Sauro et ce n’est qu’à 16:15 que Fréchette accordait un 3e but, celui de Raphaël Champoux sur 12 lancers pour une marque finale de 6 à 3.