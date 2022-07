Jeunes entrepreneurs à la recherche de contrats - : Actualités

Le groupe de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Lac-Mégantic.

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Lac-Mégantic a lancé sa saison le 7 juillet. Les huit jeunes entrepreneurs qui en font partie offrent leurs services à la population. Entre autres, le ménage, le désherbage, la tonte de pelouse, la peinture et le gardiennage.

Outre les multiples apprentissages ciblés, le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif se veut une véritable expérience citoyenne, selon les coordonnateurs Camille Sévigny et Zacharie Vallerand. «Le projet CIEC est un lieu de prise en charge, une occasion unique pour les jeunes entrepreneurs de s’approprier les opérations liées à la création et à la gestion de leur propre coopérative», partagent-ils.





La coopérative est présidée par Anthonyn Bolduc. Les autres membres sont Damien Desfosses, Xavier Desfosses, Aurélie Dougherty, Cloé Falardeau, Laura Faucher, Étienne Faucher et Charlie Fortier. Leur local est situé au 4516, rue Laval (porte principale, deuxième étage). On peut les rejoindre du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, et possibilité de fin de semaine. Au téléphone, le 819 583-7598, sur Facebook au CIEC de Lac-Mégantic, sur Instagram et TikTok CIEC Lac-Mégantic. Leur adresse courriel: cieclacmegantic@hotmail.com





Le projet est rendu possible grâce au Fonds étudiant II qui, à titre de partenaire financier majeur, assure notamment le salaire et la formation des coordonnateurs partout au Québec. Il est déployé avec la collaboration du service d’entrepreneuriat coopératif du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins.