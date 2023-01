J’ai mal au cœur, j’ai mal à ma ville

On se tait depuis trop longtemps. On ne m’a pas écouté. Il y a des gens que nous avons élus à qui nous avons dit de garder tout ce qu’on pouvait garder (dans le centre-ville sinistré). On ne nous a pas écoutés et je pense que, pour nous tous, le feu nous a fait du mal mais pour moi, c’est encore pire de voir combien de souvenirs ont été démolis. Terrible de voir le travail d’une vie démoli pour rien. Terrible de voir que des personnes et des groupes ont été dépossédés.

On a bien fait des belles réunions, mais on ne nous a pas écoutés. On a fait bien des sparages, mais on ne nous a pas écoutés. Tellement découragés, au bout du compte, qu’on demandait juste deux choses: pas de parc et un enlignement Laval-Frontenac. Encore une fois, on ne nous a pas écoutés.





Je suis écœuré de voir qu’une population qui a souffert et qui ne demande qu’à retrouver un peu de ce que c’était n’a jamais été écoutée. Bien non! On va faire affaire avec des gens de Québec, de Montréal et d’ailleurs. Il n’y a personne ici qui ait des idées qui ont du bon sens.





J’en veux à ceux et celles qui ont détruit tous ces souvenirs. Je leur en veux d’avoir rasé cet endroit que j’ai fréquenté tellement souvent. Oh oui, on nous a fait de belles promesses au début et on s’est dit qu’on nous écoutait. Bien non, c’était pour mieux écouter des gens de l’extérieur et nous faire croire qu’on avait un mot à dire.





Des gens de l’extérieur qui croient que des trottoirs assez larges pour passer en auto dessus, c’est ça un centre-ville? Non! Pour nous autres, il y a de la circulation dans le centre-ville, il y a du stationnement dans le centre-ville, quand on ouvre la porte de l’auto, on n’a pas peur de se la faire arracher. Ce que je vois venir, c’est un centre-ville cimenté… oui, cimenté parce que du béton, il va y en avoir tant que vous voulez. Ce n’est pas du béton artistique trop large qu’on veut, c’est un centre-ville.





On a un nouveau conseil et jusqu’ici, je me demande sincèrement s’ils nous écoutent. Si oui, essayez donc de nous redonner un peu de ce qu’on avait, pas une beauté de bout de ville cimentée imaginée par du monde qui n’ont aucune idée de ce que nous, on veut. J’ai mal à ma ville en pas pour rire!





Samuel Therrien

Lac-Mégantic