Dourdannais et Méganticois engagés dans des relations durables - Rémi Tremblay : Actualités

Jacques Leray (à droite), un résident de Dourdan, en compagnie de son hôte à Lac-Mégantic, Yves Parizé (à gauche) en grande discussion avec Régent Charland et sa compagne Nicole.

Une délégation de l’Association Le Chêne et l’Érable, de Dourdan, en France, a été accueillie à Lac-Mégantic, pour une visite de sept jours qui s’est conclue ce mercredi, 15 février. «Une expérience très, très positive, a tenu à souligner le président de l’Association L’Érable et le Chêne, Michel Gagnon. Nous, on n’a pas de Château de Versailles, on n’a pas de Tour Effeil à leur proposer, des choses qu’eux nous proposent quand on y va. La marche est haute, c’est pour ça qu’on a choisi le côté chaleureux et convivial.»

Le jumelage entre Dourdan, une commune française de 10 700 habitants, et Lac-Mégantic date de 1989, l’année où a été signé le Protocole d’amitié. Lors d’une réception civique au Bistro du Centre sportif Montignac, le lendemain de l’arrivée des visiteurs, la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, a tenu à saluer la vision, le leadership et l’engagement de tous les maires et mairesses qui ont fait évoluer ce jumelage au fil des ans. «De part et d’autre, vous avez réussi à garder bien vivante cette amitié entre nos deux villes. C’est vous, les citoyens, qui animez ce jumelage-là, pour que d’un côté comme de l’autre de l’océan, nous puissions demeurer réunis et engagés dans des relations authentiques et durables.»





«Que cette amitié solide dure au-delà des temps», a exprimé pour sa part le président de l’Association dourdannaise, Didier Salingardes.





Le programme du séjour des visiteurs prévoyait des sorties plein air et des visites de certains sites, dont la pêche sur glace, le samedi à Baie-des-Sables. «Juste le fait de marcher sur le lac, pour eux autres c’est exceptionnel, commentait Michel Gagnon. Ils ont tous réussi à percer un trou dans la glace, à installer leurs brimballes et ensuite, chacun des pêcheurs les a invités tous par groupes de 5 à 6, dans leur petite cabane, chauffée au bois. Dans la «cabane du pêcheur», comme dans la chanson de Francis Cabrel.»





À Piopolis, Dourdannais et Méganticois ont vécu l’expérience nature offerte par Hébergement Aux Cinq Sens, sur un territoire ancestral de la Nation Waban-Aki, où le biologiste-animateur Benoit Paquette a partagé ses connaissances sur les arbres et les champignons, entre autres. Le groupe s’est ensuite dirigé vers la forge d’Étienne Verreault, rang des Grenier. «On est restés dans la MRC du Granit et on a misé sur la simplicité, le convivial, le patrimoine et le patrimoine autochtone. Même les Méganticois qui ont suivi les Français ont découvert la région sous un autre oeil», confiait Michel Gagnon.





Les parents des jeunes inscrits au voyage en France du soccer Galaxie, à l’été 2022, tenaient à rencontrer les Dourdannais qui ont hébergé leurs enfants durant trois nuits, au cours de leur séjour en sol français. L’état-major du Soccer Galaxie et les joueurs tant Méganticois que Dourdannais ont partagé un potluck au Bistro du CSM.





Prochain dossier à l’étude par les deux associations jumelées pour l’échange 2024, l’orgue de l’église Sainte-Agnès, avec un projet de chorale.