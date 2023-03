Les commémorations du 10e en toute sobriété - Claudia Collard : Actualités Municipalité Tragédie à Lac-Mégantic

La mairesse Julie Morin et Nathascha Vigneault, agente de liaison avec le milieu.

Un 6 juillet sobre. Pour se soutenir, se recueillir, vivre le moment. Le jour du 10e anniversaire de la tragédie ferroviaire sera protégé de toutes activités moins en lien avec cet hommage nécessaire aux disparus. Toujours sous le signe de la sobriété, l’été 2023 sera aussi l’occasion de témoigner du chemin parcouru depuis les événements, avec l’implication de la population.

C’est ce que transmettent la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, et Natascha Vigneault, dont les services ont été retenus par la Ville à titre d’agente de liaison avec le milieu. Elles font toutes deux partie du comité de pilotage mis sur pied en vue des commémorations, sur lequel siègent aussi des membres de l’équipe municipale et de l’équipe de proximité.





Des consultations auprès d’organisations et d’individus ont permis jusqu’à maintenant de dégager certains constats. «Le 6 juillet est une journée sacrée. En même temps, l’idée de faire un virage vers l’avenir ressort beaucoup. On sent que les gens ont besoin de s’exprimer, de reprendre le contrôle du narratif», partage Mme Vigneault.





«Dans le contexte actuel, avec l’actualité, la série qui vient sortir et le documentaire qui s’en vient, on travaille beaucoup avec l’équipe de proximité pour qu’il n’y ait pas de place pour la surprise. On ne veut pas arriver au 6 juillet et que les citoyens disent qu’on ne les a pas consultés. On veut multiplier les occasions pour que les citoyens puissent nous parler si ça constitue pour eux un rétablissement», renchérit Mme Morin.





Déjà, certaines initiatives commencent à prendre forme. Parmi celles-ci plusieurs moments invitant au recueillement à l’église Sainte-Agnès, dont une messe commémorative le 6 juillet. Cette journée donnera aussi lieu à un concert Entre chien et loup bonifié.





D’autres idées ont émergé pour le reste de l’été, dont un concert «réconfort» le 8 juillet, l’installation d’une «ligne du temps» au centre-ville et une exposition portant sur l’évolution de la ville au CSM.





Dès mars, Natascha Vigneault recevra dans la gare patrimoniale les citoyens désireux de bonifier les projets en cours, proposer des initiatives et de s’impliquer dans une activité. «Les gens veulent se raconter et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut aussi vouloir dire venir me voir et en parler. Notre génie collectif est impressionnant et nous souhaitons le faire ressortir.»