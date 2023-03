Un gros dilemme

Oui il faut enlever les rails de chemin de fer du centre-ville de Lac-Mégantic, celle d’Agnès qui vient de Woburn, etc. Mais pourquoi enlever celle de Frontenac et Nantes, si là-bas, la majorité des résidents veulent que ça reste tel quel? Pour leur santé, leur vie.

Juste l’idée de voir nos amis de Frontenac et Nantes subir des énormes problèmes de santé en buvant de l’eau contaminée, empoisonnée, non potable qui les rend malades, voir même à en mourir à petit feu, ça me fait frissonner, ça me fait peur.





N’oublions pas que certains puits de Lac-Mégantic sont situés sur le territoire de Frontenac, près des futurs travaux de cette voie de contournement et eux aussi en seraient affectés.





La Ville de Lac-Mégantic dit ne pas pouvoir garantir que l’eau sera potable après la première année de la fin du chantier. Ça chicotte pas personne? Suis-je minoritaire de trouver que la santé est la plus grande richesse au monde? Le danger le plus grand reste celui de la contamination de la nappe phréatique et la destruction des milieux humides qui vont causer tous les dommages à l’environnement, l’écologie et à nous-mêmes.





Si nous avions une garantie à vie écrite que l’eau sera complètement potable, okay pour la voie de contournement, je suis pour. Sinon, qu’adviendra-t-il de la contamination? Qui sera responsable des maladies, des décès? Quelle en sera la suite?





Pourquoi pas le meilleur des deux mondes? Pourquoi s’obstiner et refuser catégoriquement de regarder les autres tracés?





Y avait-il quelqu’un de notre conseil de ville de Lac-Mégantic pour nous représenter et entendre les arguments de la Fédération de l’UPA de l’Estrie à la conférence de presse du 10 mars, à Frontenac?





Pourquoi pas la demi-voie de contournement afin de satisfaire la plupart des gens et faisons donc la paix pour garder notre monde en santé. Que le meilleur arrive!





Lili Lemieux