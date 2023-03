Lac-Mégantic – Ceci n’est pas un accident : en avant première le 11 avril - Rémi Tremblay : Actualités Tragédie à Lac-Mégantic

Le réalisateur Philippe Falardeau

La série documentaire Lac-Mégantic – Ceci n’est pas un accident, réalisée par Philippe Falardeau, sera offerte en exclusivité sur Vrai à partir du 2 mai. Quatre épisodes d’une heure écrits par Nancy Guérin et Philippe Falardeau qui démontrent que «l’horrible drame était non seulement prévisible mais qu’il peut se reproduire encore, ailleurs et n’importe quand», expliquent les auteurs.

Présentation en avant-première le 11 avril, à 19h, à la Salle Montignac de Lac-Mégantic. «J’ai bien hâte, ça fait longtemps que je suis là-dessus. En fait, trois ans et demi. J’ai l’impression que la boucle sera bouclée lorsque je pourrai enfin présenter les deux premiers épisodes», confie le réalisateur qui sera là avec toute son équipe, dont sa collègue et productrice, Nancy Guérin.





À travers des témoignages touchants et la parole de gens du milieu, dont certains sont inédits, le réalisateur retrace l’itinéraire d’une bombe à retardement et raconte comment, dix ans plus tard, les citoyens de Lac-Mégantic n’ont pas fini d’en subir les contrecoups. La série lève le voile sur l’impunité des compagnies ferroviaires et le laissez-faire du gouvernement fédéral. Elle montre que malgré les morts, rien n’a vraiment changé. Les trains de pétrole continuent de s’allonger sans balises, menaçant quotidiennement nos centres-villes.





«Les gens qui verront la série comprendront un peu mon parti pris», ajoute Falardeau, en entrevue à l’Écho. À travers la vingtaine d’entrevues réalisées auprès de citoyens et de militants, certaines tournées sur une demi-journée, d’autres ayant nécessité de deux à trois jours de tournage, le réalisateur s’est employé à reconstituer «un gros puzzle, un travail de synthèse, pour essayer de voir quel portrait cela traçait.»





Ceci n’est pas un accident, expose le titre de sa série, mais ce n’est pas non plus un travail d’enquête, reconnaît-il. En guise de réponses aux nombreuses questions qui se sont posées après la tragédie du 6 juillet 2013, le réalisateur a bien essayé de contacter les autorités fédérales. «Il y a eu des dizaines d’invitations lancées à différents niveaux pour aller devant la caméra; les anciens ministres des Transports, les ministres qui étaient en fonction au moment où on tournait, le premier ministre, les hauts fonctionnaires de Transports Canada, et on a essuyé des refus partout.» Un seul, Louis Lévesque, un ancien sous-ministre aux Transports, a finalement accepté la proposition. «C’est quelqu’un qui a fait face à la musique durant l’entrevue. Il a un regard très rationnel et lucide.» Un membre du Bureau de la sécurité des transports livre également son témoignage.





L’angle plus humain et l’angle plus politique seront bien dosés à travers les quatre épisodes. Pour la présentation du 11 avril, un premier épisode «plus doux» que le deuxième, où le réalisateur s’attarde davantage à la fameuse nuit. «On n’a pas le choix de montrer la mesure du drame. Il y a des images plus fortes et c’est important pour nous que la Santé publique participe à l’événement (du 11 avril), comme elle l’a fait avec la série Mégantic. Je vais moi-même faire une mise en garde devant la salle. On veut que ce documentaire-là ait une valeur de guérison et non réactiver de mauvais souvenirs.»





Des familles endeuillées et des Méganticois touchés de près par la tragédie apportent aussi leur témoignage. Résilients, certains sont devenus de puissants militants de la sécurité ferroviaire et exigent des modifications à la règlementation avant qu’un autre drame du même genre ne se reproduise.





Boucler la boucle de l’œuvre, certes, mais… «rien n’a vraiment changé. D’autres incidents tragiques sont survenus en Amérique du Nord. Ohio est l’exemple le plus récent. Et le déraillement en Grèce, plus récemment», affirme le réalisateur.





La plateforme Vrai sera accessible gratuitement pour les citoyens de Mégantic pour le premier mois, à partir de la disponibilité de la série en mai. Les détails pour la procédure d’abonnement seront communiqués ultérieurement. Les billets pour le visionnement gratuit du 11 avril sont disponibles en ligne ici ou à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic.