Ceci n’est pas un accident: une colère suffisamment grande pour que la tempête dure? - Rémi Tremblay : Actualités Sécurité ferroviaire Tragédie à Lac-Mégantic

Avertissement: le documentaire de Philippe Falardeau «Ceci n’est pas un accident» n’est pas un pétard mouillé. La mèche est allumée. Présenté en avant-première mondiale là où le drame s’est joué et que le documentaire est né, il est de la sélection des séries documentaires au Festival international des Séries de Cannes, du 14 au 19 avril et en compétition au FotDocs Festival de Toronto, fin avril, avant d’apparaitre à l’écran de Vrai dès le 2 mai.

Accueillie par des applaudissements nourris, la projection des deux premiers d’une série de quatre épisodes a chassé tous les doutes qu’a pu nourrir le réalisateur et l’équipe de production de Trio Orange au cours du montage final, au terme de presque quatre ans de travail.





Cette projection à Lac-Mégantic le 11 avril, il y tenait, insiste-t-il en entrevue à l’Écho. «Tous les gens qui participent au documentaire, j’ai cru en leur sincérité et c’était important, peu importe de quel côté du chemin de fer qu’on se retrouve. J’ai donné la parole à des gens. Il ne faut surtout pas oublier l’origine de tout ça, toujours au même endroit, au déraillement de juillet 2013, et que les responsabilités sont sur les épaules des gens qui ne sont pas ici, mais qu’on doit et qu’on peut interpeller.»





Le contenu des épisodes de la série demeure sous embargo. Mais, est-ce qu’une enquête publique et indépendante est toujours nécessaire? «La réponse est très simple et c’est oui. Et j’ajouterai qu’étant donné la portée de la tragédie et de ses ramifications, qu’il n’y ait pas eu d’enquête publique à ce jour, si on est cynique politiquement, on le comprend parce qu’il y a des gens qui veulent pas qu’on découvre tous les tenants et aboutissants.»





Dix ans plus tard, justice a-t-elle été rendue? «Je pense qu’une justice que je qualifierais de réparatrice va être rendue lorsqu’on va avoir changé la manière de concevoir la sécurité ferroviaire au pays, pas juste ici, et changé aussi les rapports intimes entre le pouvoir et les compagnies ferroviaires.»





La pression sur les politiciens fédéraux sera-t-elle assez forte quand les communautés, ici et ailleurs, auront vu la série? Parce que, sans révéler le punch, Transports Canada et le gouvernement fédéral n’ont pas le beau rôle dans cette dramatique série. Aucun politicien, aucun ministre des Transports, ni Denis Lebel, ni Marc Garneau n’ont donné suite aux demandes d’entrevue. «Ils sont blindés, je ne sais pas, j’espère. Vous savez, ils (les politiciens) sont habitués à ce genre de pression et les plus futés savent qu’il faut faire le dos rond puis laisser passer la tempête. La question est de savoir: est-ce que notre colère est suffisamment grande pour que la tempête dure?»





Le documentaire, lui, semble suffisamment fort pour ébranler les murs du temple à Ottawa.