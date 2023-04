Quand l’enquêteur sera-t-il nommé?

(Lettre à l’attention de madame Helena Jaczek, ministre des Services publics et d’Approvisionnement Canada)

Je vous écris ce courriel car je commence à être très inquiet du retard provoqué par la recherche d’un enquêteur spécialisé en audience publique, ceci dans le but d’organiser des audiences publiques et de répondre aux citoyens de la région de Lac-Mégantic qui ont soumis une lettre pour non acceptabilité du tracé de la voie de contournement à Lac-Mégantic.





Étant un ingénieur maintenant à la retraite et citoyen de Lac-Mégantic, j’ai beaucoup suivi le dossier de la voie de contournement à Lac-Mégantic et j’écris même parfois des textes dans les journaux locaux pour démontrer la nécessité de construire une voie de contournement à Lac-Mégantic. Évidemment, non seulement je suis en faveur de ce projet, je communique très souvent aussi avec la mairesse Julie Morin pour la renseigner sur la nécessité et le besoin d’une voie de contournement à Lac-Mégantic. Je suis aussi actif avec le groupe de la Coalition en faveur du projet de la voie de contournement, au moins pour le faire avancer.





Nous savons tous que l’échéancier du projet est très serré, et il faut comprendre que ce temps d’attente pour trouver le bon enquêteur est un atout qui va retarder l’échéancier du début de la construction. Pourriez-vous estimer une date à laquelle sera choisi l’enquêteur recherché? Votre réponse me donnera une idée de ce que cela sera l’échéancier modifié.





François Charbonneau