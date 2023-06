(Lettre ouverte au député de Mégantic, François Jacques)

Monsieur le député,





Chaque année, du 1er au 7 juin, le Québec souligne la Semaine québécoise des personne handicapées. C’est l’occasion e partager les bons coups, mais également l’occasion de mettre en lumière les obstacles encore présents ainsi que les défis à relever pour une société plus inclusive.





C’est également le moment idéal pour vous rappeler que, depuis plus d’un an, les personnes vivant avec un handicap sur le territoire de la MRC du Granit n’ont pas accès aux services octroyés par le CRDITED Estrie, soit ceux du Plateau de travail et du Centre de jour. Selon l’article 5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, «toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire». Or, ce droit n’est plus respecté pour ceux-ci.





Votre mission est de répondre aux besoins des citoyens de Lac-Mégantic dans leurs démarches auprès des instances gouvernementales. Une occasion idéale se présente à vous pour réduire les obstacles que ces personnes rencontrent. Vos actions peuvent grandement contribuer à la poursuite de leur implication comme citoyens à part entière dans ces services sur notre territoire de la MRC, à être autonomes, à poursuivre le développement de leur plein potentiel, à prendre leur place et à se réaliser.





Dans un monde plus inclusif, laissons-les contribuer à 100% de leurs capacités!





Les Soupapes de la Bonne Humeur

Organisme pour les personnes vivant avec un handicap